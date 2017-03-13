«Амкар» готов продлить контракт с Гаджиевым

Руководство «Амкара» планирует в ближайшее время начать переговоры о продлении действующего соглашения с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым. Стоит отметить, что 71-летний специалист работает с пермским клубом с 2014 года.

«Клуб планирует продлить контракт с Гаджи Гаджиевым. Обо всем узнаете в ближайшее время. Информация появится на официальном сайте», – сказал генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до окончания текущего сезона.