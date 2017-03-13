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    Фернандо: «Спартак» объединен общей целью»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о беседе с главным тренером команды Массимо Каррерой сразу после завершения матча с «Анжи» (1:0). Напомним, она состоялась на поле после финального свистка.

    «Он говорил о нашем командном духе. О том, как он должен проявляться дальше, потому что абсолютно все матчи тяжелые. Мы должны оставаться едины, бежать вместе. Во втором тайме мы именно так начали двигаться и заиграли значительно лучше.

    Мы регулярно собираемся в круг. Иногда на поле, иногда в раздевалке. Наша команда объединена общей целью – мы показываем нашу сплоченность и дух!» – сказал Фернандо.

    «Спартак» после 19 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Зенит» на восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.03.2017 06:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Ivan86ru 13 марта 2017, 11:43

      МНЕ ВСЕРОВНО

      -3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 13 марта 2017, 09:20

      Всё прекрасно на словах, но откуда столько брака в передачах, а, Фернандо? Раньше то ТТД были получше. Снизил требования к себе? Давай лучше будем больше на тренировках выкладываться, чем в интервью.

      5
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 13 марта 2017, 08:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не стесняйтесь возьмите в свой круг и судей которые засуживают конкурентов !!!!!

      -4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > NEMETSRUS 13 марта 2017, 12:45

      Клоун, бл..ть... Посмотри на статы тех же пенок, кто сколько бил в сезоне и тогда всё станет очевидно... Зеня с коняхами направо и налево бьют пенки, в то время как Спартак за почти ПОЛТОРА!!! года не пробил ни единой пенки!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2017, 07:44

      Не растеряйте его.

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