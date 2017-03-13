Фернандо: «Спартак» объединен общей целью»

Полузащитник «Спартака» Фернандо рассказал о беседе с главным тренером команды Массимо Каррерой сразу после завершения матча с «Анжи» (1:0). Напомним, она состоялась на поле после финального свистка.

«Он говорил о нашем командном духе. О том, как он должен проявляться дальше, потому что абсолютно все матчи тяжелые. Мы должны оставаться едины, бежать вместе. Во втором тайме мы именно так начали двигаться и заиграли значительно лучше.

Мы регулярно собираемся в круг. Иногда на поле, иногда в раздевалке. Наша команда объединена общей целью – мы показываем нашу сплоченность и дух!» – сказал Фернандо.

«Спартак» после 19 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, опережая «Зенит» на восемь очков.