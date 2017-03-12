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  • Терентьев заявил, что футболисты «Ростова» поставили цель пройти в четвертьфинал Лиги Европы

Терентьев заявил, что футболисты «Ростова» поставили цель пройти в четвертьфинал Лиги Европы

12 марта 2017, 23:14
9

Защитник «Ростова» Денис Терентьев подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0), а также поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«После встречи с «Манчестер Юнайтед» нам было физически и эмоционально тяжело играть против «Терека». Мы создавали голевые моменты, но нам не хватило фарта. Можно сказать, что мяч не залетал в ворота соперника. Сначала нам не хватало Калачева, но когда он вышел на поле, то нам удался штурм ворот «Терека». К сожалению, не дожали гостей. Теперь мы собираемся играть на победу с «Манчестером». Поставили цель – выйти в четвертьфинал Лиги Европы», – сказал футболист.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта в Англии.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ростов Ахмат Манчестер Юнайтед Калачев Тимофей Терентьев Денис
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Таганский
1489354242
Очень радует боевой победный настрой.. Знаем, что будет очень трудно, тем более в отсутствии Тимохи, Гацкана(хотя они едут с командой в Манчестер в качестве поддержки..) Но мы все надеемся на очередное чудо!! Вперед, Ростовушка, мы с тобой!!
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compka
1489355821
Это суперцель! Считайте что ФИНАЛ! Боевые условия, хорошее поле, сильный соперник.
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Nerlinger
1489359085
Успеха
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ЮЗИК
1489374397
Только удачи и победы в этом не лёгком деле
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meiram
1489390759
Удачи Вам мужики, от всей души желаю пройти "Манчестер Юнайтед"! Пишите свою новую историю дальше!
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Kuhonnik
1489392202
Не пройдут они МЮ, хватит мечтать
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aguila_real
1489411620
конечно буду болеть за Ростов в ответном матче и верить в победу, но почему-то кажется что проиграют 0-3 или 1-3 без особых шансов. Будет очень тяжело, тем более что поле идеальное и есть Ибрагимовичи)
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vgarakh
1489412384
Дай Бог Вам удачи и нам тоже
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