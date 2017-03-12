Терентьев заявил, что футболисты «Ростова» поставили цель пройти в четвертьфинал Лиги Европы

Защитник «Ростова» Денис Терентьев подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0), а также поделился ожиданиями от ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«После встречи с «Манчестер Юнайтед» нам было физически и эмоционально тяжело играть против «Терека». Мы создавали голевые моменты, но нам не хватило фарта. Можно сказать, что мяч не залетал в ворота соперника. Сначала нам не хватало Калачева, но когда он вышел на поле, то нам удался штурм ворот «Терека». К сожалению, не дожали гостей. Теперь мы собираемся играть на победу с «Манчестером». Поставили цель – выйти в четвертьфинал Лиги Европы», – сказал футболист.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Ростов» состоится 16 марта в Англии.