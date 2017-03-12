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    Григорян: «В концовке мы «простили» «Спартак»

    Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1), а также рассказал, почему участие в матче не принял Сергей Паршивлюк.

    – Результат матча закономерен, потому что во втором тайме мы уступили инициативу, перестали создавать напряжение у чужих ворот. Первый тайм провели качественно, но что теперь толку об этом говорить? После перерыва «Спартак» создал несколько голевых моментов и одним из них воспользовался. В концовке мы «простили» «Спартак», когда Жиров не реализовал убойный момент. В игре с такими соперниками нужно дорожить такими моментами, ждать их.

    – Почувствовали, что встречаетесь с лидером?

    – В концовке – да, почувствовал. В первом тайме такого ощущения и близко не было. Можно сказать, что класс команд сыграл свою роль. В самоотдаче сегодня нас упрекнуть невозможно, но индивидуальные ошибки многое решили.

    – Почему не играл Паршивлюк?

    – Он очень хотел сыграть, и я хотел, чтобы он сыграл. Для Сергея это был особенный матч. Но микротравма не позволила ему выйти на поле. Всю первую половину дня с ним работал мой помощник, разминали ногу, но перед игрой поняли, что Паршивлюку придется пропустить игру.

    «Анжи» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 20 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2017 19:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 13 марта 2017, 05:50

      Естественно ты должен был доказать что армянин у вас жадность не отнять....

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 12 марта 2017, 20:16

      Да, вот так всегда, сам себя не похвалишь, никто не похвалит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2017, 20:03

      Наглый армяшка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 12 марта 2017, 19:53

      «В концовке мы «простили Спартак» СМЕШНО однако.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > OldenVad 12 марта 2017, 20:00

      Почему "СМЕШНО"? Ведь в КР Григорян вас "не простил"..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > за ЦСКА с 1980г 12 марта 2017, 20:05

      Потому что хорошие моменты были у АНЖИ в первом тайме.

      -2
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      Рейтинг: +30

      Бараха 12 марта 2017, 19:53

      Реализация хромает, а так честно сегодня сыграли уж очень расслаблено,настрой ребят...осталось 11 туров,поднажмите.а то скоро будут говорить что Спартак тащат...
      Не загадываю,но жду конца сезона...а болельщики других команд,умейте видеть не только свои клубы но и другие.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 марта 2017, 19:49

      ну если по делу то простили, а если честно то посчитай сколько Зе Луиш вас простил и все выйдет, что вы здорово отлетели.

      3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 12 марта 2017, 19:35

      Анжи еще стрельнет.. Спартак с победой!

      3
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > policepnz 12 марта 2017, 19:52

      Да вот я боюсь что вряд ли стрельнет...Честно, мне жаль Анжи и его болельщиков. Команда постоянно, как модно говорить, меняет вектор развития.По моему она просто никому, к сожалению, не нужна и будущее её туманно. Жаль что там теперь нет звёзд вроде Это'О и Вилльяна и нет полных трибун.Ещё одна команда способная бороться за чемпионство нам бы не помешала.

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 12 марта 2017, 19:33

      Заелся Григоряша. Один раз победил расслабившийся Спартак в Кубке и решил что будет побеждать всегда? "...В концовке мы «простили» «Спартак»". Насмешил! )))

      4
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      Рейтинг: +2250

      kvm 12 марта 2017, 19:25

      спс

      1
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