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Григорян: «В концовке мы «простили» «Спартак»

12 марта 2017, 19:23
16

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1), а также рассказал, почему участие в матче не принял Сергей Паршивлюк.

– Результат матча закономерен, потому что во втором тайме мы уступили инициативу, перестали создавать напряжение у чужих ворот. Первый тайм провели качественно, но что теперь толку об этом говорить? После перерыва «Спартак» создал несколько голевых моментов и одним из них воспользовался. В концовке мы «простили» «Спартак», когда Жиров не реализовал убойный момент. В игре с такими соперниками нужно дорожить такими моментами, ждать их.

– Почувствовали, что встречаетесь с лидером?

– В концовке – да, почувствовал. В первом тайме такого ощущения и близко не было. Можно сказать, что класс команд сыграл свою роль. В самоотдаче сегодня нас упрекнуть невозможно, но индивидуальные ошибки многое решили.

– Почему не играл Паршивлюк?

– Он очень хотел сыграть, и я хотел, чтобы он сыграл. Для Сергея это был особенный матч. Но микротравма не позволила ему выйти на поле. Всю первую половину дня с ним работал мой помощник, разминали ногу, но перед игрой поняли, что Паршивлюку придется пропустить игру.

«Анжи» располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 20 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Паршивлюк Сергей Жиров Александр Григорян Александр
Комментарии (16)
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kvm
1489335940
спс
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oyabun
1489336438
Заелся Григоряша. Один раз победил расслабившийся Спартак в Кубке и решил что будет побеждать всегда? "...В концовке мы «простили» «Спартак»". Насмешил! )))
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policepnz
1489336528
Анжи еще стрельнет.. Спартак с победой!
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RedWhiteFans2
1489337343
ну если по делу то простили, а если честно то посчитай сколько Зе Луиш вас простил и все выйдет, что вы здорово отлетели.
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Бараха
1489337581
Реализация хромает, а так честно сегодня сыграли уж очень расслаблено,настрой ребят...осталось 11 туров,поднажмите.а то скоро будут говорить что Спартак тащат... Не загадываю,но жду конца сезона...а болельщики других команд,умейте видеть не только свои клубы но и другие.
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OldenVad
1489337639
«В концовке мы «простили Спартак» СМЕШНО однако.
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Диктор
1489338209
Наглый армяшка.
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Svinka Pepa
1489338961
Да, вот так всегда, сам себя не похвалишь, никто не похвалит
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FCSM#REDWHITE#
1489373452
Естественно ты должен был доказать что армянин у вас жадность не отнять....
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