Озил: «Мое будущее в «Арсенале» не зависит от Венгера»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил выразил мнение, что его будущее в лондонском клубе не зависит от того, останется ли в команде на следующий сезон главный тренер Арсен Венгер или нет. Ранее сообщалось, что французский специалист летом может покинуть стан «канониров».

«Мы провели переговоры с «Арсеналом», и сейчас я сосредоточен на нынешнем сезоне. Венгер был одной из причин, почему я перешел в «Арсенал». Но в футболе все так быстро меняется, поэтому планировать что-то на будущее нельзя. В связи с этим неправильно говорить, что мое будущее зависит от того, останется в команде тренер или нет», – сказал Озил.

Напомним, действующий контракт Озила с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Ранее появилась информация, согласно которой руководство лондонского клуба готово предложить футболисту новое соглашение с двукратным повышением зарплаты.