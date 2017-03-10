«Арсенал» предложил Озилу новый контракт с двукратным увеличением зарплаты

Руководство «Арсенала» намерено сохранить в составе команды полузащитника Месута Озила. По информации источника, «канониры» предложили 28-летнему немцу новый контракт с зарплатой в 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что вдвое превышает нынешний заработок футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Озил во время летнего трансферного окна может покинуть лондонский клуб. Действующий контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Арсенал» в АПЛ 22 матча, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативных передачи.