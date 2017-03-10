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    «Арсенал» предложил Озилу новый контракт с двукратным увеличением зарплаты

    Руководство «Арсенала» намерено сохранить в составе команды полузащитника Месута Озила. По информации источника, «канониры» предложили 28-летнему немцу новый контракт с зарплатой в 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что вдвое превышает нынешний заработок футболиста.

    Напомним, ранее сообщалось, что Озил во время летнего трансферного окна может покинуть лондонский клуб. Действующий контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Арсенал» в АПЛ 22 матча, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативных передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.03.2017 18:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 10 марта 2017, 20:43

      наконец-то начали тратить эту кучу бабла... я уж грешным делом начал думать, что они еще на один стадион копят

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 марта 2017, 20:22

      хотят баблом удержать его, но на вряд ли Озил не из-за денег приходил в Арсенал. Венгер лично проводил встречу с игроком и обещал что в таблице будем 4, а сейчас 5-6! ))

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