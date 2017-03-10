Озил и Окслэд-Чэмберлен летом могут покинуть «Арсенал»

Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Алекс Окслэд-Чэмберлен ближайшим летом могут сменить клубную прописку. Отмечается, что футболисты лично выразили желание покинуть команду.

Озил отверг предложение «канониров» о продлении контракта, согласно которому мог получать 200 тысяч фунтов в неделю. Также немец сообщил своим друзьям о желании сменить клуб. Что касается Окслэд-Чэмберлена, «Арсенал» пока не предлагал футболисту нового соглашения. Текущий договор англичанина истекает летом 2018 года. Сообщается, что если предложение хавбеку все-таки поступит, он намерен его отвергнуть.

«Арсенал» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.