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    Озил и Окслэд-Чэмберлен летом могут покинуть «Арсенал»

    Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Алекс Окслэд-Чэмберлен ближайшим летом могут сменить клубную прописку. Отмечается, что футболисты лично выразили желание покинуть команду.

    Озил отверг предложение «канониров» о продлении контракта, согласно которому мог получать 200 тысяч фунтов в неделю. Также немец сообщил своим друзьям о желании сменить клуб. Что касается Окслэд-Чэмберлена, «Арсенал» пока не предлагал футболисту нового соглашения. Текущий договор англичанина истекает летом 2018 года. Сообщается, что если предложение хавбеку все-таки поступит, он намерен его отвергнуть.

    «Арсенал» на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.03.2017 01:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 10 марта 2017, 19:01

      ОЗИЛ давай обратно в РЕАЛ ты там точно не пропадешь.

      0
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      Рейтинг: +25

      ds21th 10 марта 2017, 09:13

      Эхх, если б Арсенал сотворил сенсацию вместо Барселоны... Ща никто б не думал об уходе Венгера

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 10 марта 2017, 08:43

      корошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 марта 2017, 08:28

      правильно сделают, а вот если тренера поменяют, скажем на Аллегри, или же Папа Карло придет что тогда?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 марта 2017, 08:00

      Скатертью дорожка....

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 марта 2017, 06:09

      Это которые титулы хотят выигрывать

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > ЮЗИК 10 марта 2017, 08:16

      Это которые, не хотят что бы Венгер уходил

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa > Tyler_Stark 10 марта 2017, 11:43

      Скорее одумались и хотят чтобы Венгер ушёл, так как вчера писали что Венгер уходить никуда не собирается..

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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 10 марта 2017, 05:44

      После баварии все могут покинуть арсенал!

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 марта 2017, 03:16

      Арсенал по ходу ждёт обновление

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