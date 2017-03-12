Луческу: «Иванович не мог играть на газоне «Амкара» после девяти лет в Англии»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал отсутствие в основном составе команды на матч с «Амкаром» защитника Бранислава Ивановича. Как отметил специалист, в данном решении он учитывал искусственное покрытие на домашней арене пермского клуба.

«Если вы заметили, то соперник поменял нескольких игроков. Мы не сделали больших изменений, потому что хорошо играли в последних матчах. У меня не было предпосылок, чтобы менять состав. Также это обусловлено искусственным полем. Иванович не мог играть на этом газоне после девяти лет, проведенных в Англии на ровнейших полях», – отметил Луческу.