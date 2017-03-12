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    Луческу: «Иванович не мог играть на газоне «Амкара» после девяти лет в Англии»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал отсутствие в основном составе команды на матч с «Амкаром» защитника Бранислава Ивановича. Как отметил специалист, в данном решении он учитывал искусственное покрытие на домашней арене пермского клуба.

    «Если вы заметили, то соперник поменял нескольких игроков. Мы не сделали больших изменений, потому что хорошо играли в последних матчах. У меня не было предпосылок, чтобы менять состав. Также это обусловлено искусственным полем. Иванович не мог играть на этом газоне после девяти лет, проведенных в Англии на ровнейших полях», – отметил Луческу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2017 11:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 марта 2017, 15:12

      Песенка Луческу спета

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 12 марта 2017, 13:54

      Что же мне тебя учить - зачем ставишь если все знаешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 12 марта 2017, 13:36

      хватит уже ныть достойно надо принимать поражение

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 12 марта 2017, 12:54

      Зачем тогда его в Пермь привезли, если не планируют на поле выпускать?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 марта 2017, 12:39

      Зачем его вообще купили, если он играть не может ?

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 марта 2017, 12:29

      Разбаловали англы!Нету тоже не следует выходить.Должны и так обыгрывать Амкар,не смотря на незасчитанный чистый гол.Не выиграют - значит этот состав не достоин чемпионства.

      1
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