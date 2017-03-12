Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Копейкин: «Уход Василия Березуцкого из сборной? Есть Кутепов и Васин»

    Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин прокомментировал решение защитника армейцев Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России. По мнению специалиста, национальной команде удастся в кратчайшие сроки найти достойную замену.

    «Просто так он бы от сборной не отказался. Ясно, что в последнее время у него было много травм и матчей на уколах. Но, не исключаю, Василий сборной еще поможет.

    Верю, что замена ему и Игнашевичу найдется. Не вечно них рассчитывать! В «Спартаке» есть Кутепов. У армейцев Васин. Вспомните, Березуцким тоже было сложно, над ними посмеивались. Но благодаря доверию они выросли в ведущих защитников страны», – заявил Копейкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2017 07:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 марта 2017, 12:07

      Кутепову до сборной нужно ещё много работать. Пока он сырой материал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2017, 11:46

      Кутепов и Джикия ,вот основные кандидаты-Васин считаю себя ни чем не проявил.А Березуцкому давно уже пора было поступить по мужски.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 марта 2017, 10:11

      никто не вечен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 12 марта 2017, 10:08

      на березе клин светом сошелся что ли?
      устроили траур тут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 12 марта 2017, 10:08

      Больше доверия надо другим футболистам, а то упёрлись в Березуцких и Игнашевича, а на ЧМ 18 играть не кому будет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11