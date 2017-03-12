Копейкин: «Уход Василия Березуцкого из сборной? Есть Кутепов и Васин»

Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин прокомментировал решение защитника армейцев Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России. По мнению специалиста, национальной команде удастся в кратчайшие сроки найти достойную замену.

«Просто так он бы от сборной не отказался. Ясно, что в последнее время у него было много травм и матчей на уколах. Но, не исключаю, Василий сборной еще поможет.

Верю, что замена ему и Игнашевичу найдется. Не вечно них рассчитывать! В «Спартаке» есть Кутепов. У армейцев Васин. Вспомните, Березуцким тоже было сложно, над ними посмеивались. Но благодаря доверию они выросли в ведущих защитников страны», – заявил Копейкин.