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  • Копейкин: «Уход Василия Березуцкого из сборной? Есть Кутепов и Васин»

Копейкин: «Уход Василия Березуцкого из сборной? Есть Кутепов и Васин»

12 марта 2017, 07:38
5

Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин прокомментировал решение защитника армейцев Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России. По мнению специалиста, национальной команде удастся в кратчайшие сроки найти достойную замену.

«Просто так он бы от сборной не отказался. Ясно, что в последнее время у него было много травм и матчей на уколах. Но, не исключаю, Василий сборной еще поможет.

Верю, что замена ему и Игнашевичу найдется. Не вечно них рассчитывать! В «Спартаке» есть Кутепов. У армейцев Васин. Вспомните, Березуцким тоже было сложно, над ними посмеивались. Но благодаря доверию они выросли в ведущих защитников страны», – заявил Копейкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Березуцкий Василий Васин Виктор Кутепов Илья Копейкин Борис
Комментарии (5)
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Наварх
1489302499
Больше доверия надо другим футболистам, а то упёрлись в Березуцких и Игнашевича, а на ЧМ 18 играть не кому будет.
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B.G.
1489302535
на березе клин светом сошелся что ли? устроили траур тут...
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Cant Stop
1489302682
никто не вечен
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Диктор
1489308370
Кутепов и Джикия ,вот основные кандидаты-Васин считаю себя ни чем не проявил.А Березуцкому давно уже пора было поступить по мужски.
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vladimir-7
1489309650
Кутепову до сборной нужно ещё много работать. Пока он сырой материал.
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