Копейкин: «Уход Василия Березуцкого из сборной? Есть Кутепов и Васин»

Кутепову до сборной нужно ещё много работать. Пока он сырой материал.
Бывший тренер ЦСКА Борис Копейкин прокомментировал решение защитника армейцев Василия Березуцкого приостановить выступления за сборную России. По мнению специалиста, национальной команде удастся в кратчайшие сроки найти достойную замену.
«Просто так он бы от сборной не отказался. Ясно, что в последнее время у него было много травм и матчей на уколах. Но, не исключаю, Василий сборной еще поможет.
Верю, что замена ему и Игнашевичу найдется. Не вечно них рассчитывать! В «Спартаке» есть Кутепов. У армейцев Васин. Вспомните, Березуцким тоже было сложно, над ними посмеивались. Но благодаря доверию они выросли в ведущих защитников страны», – заявил Копейкин.