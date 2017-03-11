Промес назвал лучшим моментом в сезоне победу над ЦСКА

Хавбек «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что считает победу над ЦСКА (3:1) в матче первого круга лучшим моментом нынешнего сезона.

«Я не забивал и не отдавал передачи в той игре, но победа над ЦСКА – мой лучший момент. Это очень важная игра для болельщиков. Я получил травму после этой встречи, но на поле отдал всего себя. После победы я прекрасно себя чувствовал», – сказал Промес в видеоролике, выложенном на своей странице в Instagram.

В текущем розыгрыше РФПЛ 25-летний голландец записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач в 14-ти встречах.