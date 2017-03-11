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    Промес назвал лучшим моментом в сезоне победу над ЦСКА

    Хавбек «Спартака» Квинси Промес подчеркнул, что считает победу над ЦСКА (3:1) в матче первого круга лучшим моментом нынешнего сезона.

    «Я не забивал и не отдавал передачи в той игре, но победа над ЦСКА – мой лучший момент. Это очень важная игра для болельщиков. Я получил травму после этой встречи, но на поле отдал всего себя. После победы я прекрасно себя чувствовал», – сказал Промес в видеоролике, выложенном на своей странице в Instagram.

    В текущем розыгрыше РФПЛ 25-летний голландец записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач в 14-ти встречах.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    11.03.2017 16:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +979

      directorpg 11 марта 2017, 17:24

      Конечно, всегда победа над сильным соперником- лучший матч!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 11 марта 2017, 17:03

      а то.виден спартаковский дух

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