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    Скрипченко: «Ранний гол «Уфы» испортил планы «Крыльев Советов», появилась скованность и невнимательность»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после выездной встречи 19-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:1) подчеркнул, что гол хозяев поля в самом дебюте матча сказался на дальнейших действиях самарцев. Специалист также отметил, что увидел в игре своей команды существенный сдвиг после поражения от «Локомотива» (0:3).

    «Хороший матч, доминировали на протяжении всей игры, создавали моменты. Ранний мяч испортил наши планы. Появилась скованность и невнимательность. Во втором тайме команда раскрепостилась.

    Существенный сдвиг после поражения от «Локомотива» произошел, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Нужно ежедневно работать над реализацией», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 13:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 11 марта 2017, 14:37

      Как бы не случилось так, что существенный сдвиг в игре не стал единственным достижением. очков может не хватить. уже страшновато.
      Нападающих тоже толком нет не с кем будет работать над реализацией. Надеюсь Корниленко восстановится и заиграет.

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