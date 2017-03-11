Скрипченко: «Ранний гол «Уфы» испортил планы «Крыльев Советов», появилась скованность и невнимательность»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после выездной встречи 19-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:1) подчеркнул, что гол хозяев поля в самом дебюте матча сказался на дальнейших действиях самарцев. Специалист также отметил, что увидел в игре своей команды существенный сдвиг после поражения от «Локомотива» (0:3).

«Хороший матч, доминировали на протяжении всей игры, создавали моменты. Ранний мяч испортил наши планы. Появилась скованность и невнимательность. Во втором тайме команда раскрепостилась.

Существенный сдвиг после поражения от «Локомотива» произошел, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Нужно ежедневно работать над реализацией», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».