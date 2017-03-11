Бундеслига. Гол Писарро принес «Вердеру» ничью с «Байером»

В поединке 24-го тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вердером» – 1:1. На гол нападающего хозяев Кевина Фолланда в начале встречи гости ответили забитым мячом в исполнении Клаудио Писарро незадолго до окончания матча.

Стоит отметить, что на 96-й минуте игры пенальти не реализовал защитник леверкузенской команды Омер Топрак.

Таким образом, «Байер» набрал 31 очко и располагается на десятой позиции в турнирной таблице. В активе «Вердера» – 26 баллов и 14-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

Байер – Вердер – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фолланд, 7; 1:1 – Писарро, 79.

Незабитый пенальти: Топрак, 90.

Удаление: Венделл, 90 – нет.

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