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    РФПЛ. «Рубин» поделил очки с «Оренбургом»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» – 0:0.

    Таким образом, «Рубин» набрал 27 очков и остался на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», имеющий в активе 16 баллов, расположился на 13-й позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Рубин (Казань) – Оренбург – 0:0

    Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов (Цакташ, 65), Жемалетдинов, Ткачук (Карадениз, 67), Канунников, Жонатас.

    Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Драгун, 83), Малых, Дюриш (Саная, 88), Коронов, Афонин, Благо, Григорьев, Ойеволе.

    Предупреждения: Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90+1 – Дюриш, 60; Малых, 74.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 18:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 марта 2017, 18:52

      матч шедевр .... Барса псж отдыхают.....

      2
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 11 марта 2017, 18:46

      После этого Жемалетдинов будет говорить,что сманился не на оклад, а на интересный проект, ага

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 марта 2017, 18:42

      тошнотворная игра - эти шабашники воглаве с Грасия думали футбол в Россий так себе мы там сделаем погоду - гнать их надо пока до ФНЛ не доведут

      0
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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 11 марта 2017, 18:32

      Этот Рубин так скучно играет: никакого стиля игры, никакой философии игры у них нет. Тактика Бей-Беги. Тут испанским футболом и не пахнет. С такой игрой только в ФНЛ и играть, а хотя некоторые команды ФНЛ показывают футбол намного красивее и качественнее.

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > КЁРТИС 11 марта 2017, 18:38

      чтоб играть в испанский футбол нужен нормальный газон... а тут огород а не газон! так же и с Сибирью было, но Сибирь 1 раз ошиблась...с Оренбургом это уже не прошло...

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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС > RedGreenHooligan 11 марта 2017, 19:03

      С Анжи поле было в хорошем состоянии. Итог тот же - игры нет. Если бы не красная карточка игрока Анжи, счет был бы нулевым.

      1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > КЁРТИС 11 марта 2017, 19:04

      ага, а ведь еще незабитый пенальти был у Анжи

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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС > RedGreenHooligan 11 марта 2017, 19:09

      Там Рыжиков молодец, если бы не он...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > КЁРТИС 11 марта 2017, 19:10

      ну я игру с Анжи не смотрел) по отчету смотрю Анжи их и по ударам перестреляли и удаление было у Анжи и незабитый пенальти...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 марта 2017, 18:28

      ну в прочем ожидаемый результат... перед сном такие игры смотреть - лучше всякого снотворного

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