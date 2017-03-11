РФПЛ. «Рубин» поделил очки с «Оренбургом»

В матче 19-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» – 0:0.

Таким образом, «Рубин» набрал 27 очков и остался на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», имеющий в активе 16 баллов, расположился на 13-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Рубин (Казань) – Оренбург – 0:0

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов (Цакташ, 65), Жемалетдинов, Ткачук (Карадениз, 67), Канунников, Жонатас.

Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Драгун, 83), Малых, Дюриш (Саная, 88), Коронов, Афонин, Благо, Григорьев, Ойеволе.

Предупреждения: Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90+1 – Дюриш, 60; Малых, 74.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ