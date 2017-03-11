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РФПЛ. «Рубин» поделил очки с «Оренбургом»

11 марта 2017, 18:24
10

В матче 19-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» – 0:0.

Таким образом, «Рубин» набрал 27 очков и остался на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», имеющий в активе 16 баллов, расположился на 13-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Рубин (Казань) – Оренбург – 0:0

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов (Цакташ, 65), Жемалетдинов, Ткачук (Карадениз, 67), Канунников, Жонатас.

Оренбург: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев (Драгун, 83), Малых, Дюриш (Саная, 88), Коронов, Афонин, Благо, Григорьев, Ойеволе.

Предупреждения: Камболов, 15; Самбрано, 30; Канунников, 90+1 – Дюриш, 60; Малых, 74.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Оренбург
Комментарии (10)
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RedGreenHooligan
1489246124
ну в прочем ожидаемый результат... перед сном такие игры смотреть - лучше всякого снотворного
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КЁРТИС
1489246322
Этот Рубин так скучно играет: никакого стиля игры, никакой философии игры у них нет. Тактика Бей-Беги. Тут испанским футболом и не пахнет. С такой игрой только в ФНЛ и играть, а хотя некоторые команды ФНЛ показывают футбол намного красивее и качественнее.
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ijgjr
1489246975
тошнотворная игра - эти шабашники воглаве с Грасия думали футбол в Россий так себе мы там сделаем погоду - гнать их надо пока до ФНЛ не доведут
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УхоГорлоНос
1489247169
После этого Жемалетдинов будет говорить,что сманился не на оклад, а на интересный проект, ага
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KARAT777
1489247574
матч шедевр .... Барса псж отдыхают.....
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