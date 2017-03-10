Вибрация поля на Крестовском острове полностью устранена

Вибрация выкатного поля на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью устранена. Ранее комиссия ФИФА, посетившая в октябре 2016 года стадион, обратила внимание на высокий уровень вибрации поля, которое пружинило.

«Вибрация полностью устранена, как мы и обещали», – заявил вице-губернатор региона Игорь Албин.

Напомним, что стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году. Он будет рассчитан на 68 тысяч зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тысяч квадратных метров. Объект планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2016 года.

Первые матчи «Зенит» сыграет на новом стадионе уже в апреле.