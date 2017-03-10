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    Вибрация поля на Крестовском острове полностью устранена

    Вибрация выкатного поля на стадионе на Крестовском острове Санкт-Петербурга полностью устранена. Ранее комиссия ФИФА, посетившая в октябре 2016 года стадион, обратила внимание на высокий уровень вибрации поля, которое пружинило.

    «Вибрация полностью устранена, как мы и обещали», – заявил вице-губернатор региона Игорь Албин.

    Напомним, что стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году. Он будет рассчитан на 68 тысяч зрителей, общая площадь объекта составит около 280 тысяч квадратных метров. Объект планировалось ввести в эксплуатацию до конца 2016 года.

    Первые матчи «Зенит» сыграет на новом стадионе уже в апреле.

    Источник: Интерфакс

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    10.03.2017 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 10 марта 2017, 14:14

      больше ниче не вибрирует?)

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 марта 2017, 13:50

      Объект планировалось ввести в эксплуатацию в 2009м году...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 марта 2017, 12:51

      Сколько ещё сняли и снимут бабла за вибратор и за разный бульбулятор, только лукавому провидению и ведомо.

      1
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      Рейтинг: +146

      Misha78 10 марта 2017, 11:49

      Главное чтобы ещё не нашли косяки.

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