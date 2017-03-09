Торрес: «Моя травма – это большой шок для всех»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, приступивший к тренировкам в общей группе, прокомментировал свою травмы в матче Примеры против «Депортиво» (1:1). Напомним, форвард ударился головой о поле после столкновения с игроком соперника.

«Моя травма – это большой шок для всех. Для меня, конечно в меньшей степени, поскольку вообще ничего не помню… Только сейчас, когда посмотрел видео эпизода, понимаю масштаб того, что произошло. Полагаю, это были бесконечные минуты для всех тех, кому я близок. Сейчас уже я полностью оправился от той травмы», – сказал испанец.

В текущем сезоне Примеры на счету Торреса 16 матчей и пять голов.