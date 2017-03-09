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    Торрес: «Моя травма – это большой шок для всех»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, приступивший к тренировкам в общей группе, прокомментировал свою травмы в матче Примеры против «Депортиво» (1:1). Напомним, форвард ударился головой о поле после столкновения с игроком соперника.

    «Моя травма – это большой шок для всех. Для меня, конечно в меньшей степени, поскольку вообще ничего не помню… Только сейчас, когда посмотрел видео эпизода, понимаю масштаб того, что произошло. Полагаю, это были бесконечные минуты для всех тех, кому я близок. Сейчас уже я полностью оправился от той травмы», – сказал испанец.

    В текущем сезоне Примеры на счету Торреса 16 матчей и пять голов.

    Источник: A Bola

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    09.03.2017 22:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 9 марта 2017, 22:59

      Прежде всего здоровья,Эль-Ниньо!!!

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