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    Геркус: «Компенсация Черевченко составила около 500 тысяч»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о финансовых деталях кадровых перестановок в клубе. В августе 2016-го года Геркус сменил в должности Ольгу Смородскую.

    – Многие ли сотрудники клуба при смене президента получили «золотые парашюты»?

    – Часть сотрудников была уволена по соглашению сторон, клуб выплатил им определенные суммы. Не мне судить, насколько они были «золотыми». Таких соглашений было более двадцати, в том числе с главным тренером.

    – Правда, что компенсация Черевченко составила около 500 тысяч евро?

    – В районе этой суммы.

    – А Смородская сама с собой подписала?

    – Нет, с советом директоров. А с остальными сотрудниками подписывала она как действующий президент.

    – У нее компенсация составляла годовую зарплату?

    – Не хотел бы комментировать, – сказал функционер.

    В феврале сообщалось о том, что экс-тренер «железнодорожников» Игорь Черевченко возглавил «Балтику».

    После 18-ти туров московский клуб занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2017 18:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 марта 2017, 16:45

      все натянули бабок

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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 10 марта 2017, 07:08

      Жирно не будет???

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