«Балтика» объявила о назначении Черевченко

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко возглавил «Балтику». Клуб из Калининграда расторг соглашение с Игорем Захаряком, который работал с командой с начала сезона.

Напомним, что Черевченко покинул должность главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года. В структуре железнодорожников 42-летний специалист находился с 2008 года.

После 24-х туров «Балтика» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 17 очков.