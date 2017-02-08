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    «Балтика» объявила о назначении Черевченко

    Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко возглавил «Балтику». Клуб из Калининграда расторг соглашение с Игорем Захаряком, который работал с командой с начала сезона.

    Напомним, что Черевченко покинул должность главного тренера «Локомотива» в августе 2016 года. В структуре железнодорожников 42-летний специалист находился с 2008 года.

    После 24-х туров «Балтика» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 17 очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2017 12:04
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +675

      kagorich 13 февраля 2017, 18:55

      Балтику сливают в низший дивизион, а тут вдруг назначают перспективного тренера. Трудно ему придётся, хотя какие ему задачи поставят, не ясно.

      0
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 8 февраля 2017, 18:26

      Успехов

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 8 февраля 2017, 15:28

      Удачи)))

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      Рейтинг: +172

      Александр 13 8 февраля 2017, 13:38

      Удачи Черевченко, толковый тренер

      0
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 8 февраля 2017, 12:41

      Вот это интересно. Хотя положение у "Балтики" близкое к безнадежному. Только если состав серьёзно укрепят. Может молодёжь из "Локо" подтянется.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 8 февраля 2017, 12:40

      Толк будет, хотя бы, при среднем финансировании.Черевченко толковый тренер,и согласен,уж точно,получше Палыча...

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Юрий Крутько 8 февраля 2017, 13:43

      не лучше он Палыча! Игорь руководил всего 1 сезон и от не полностью... кубок он взял за счет Божовича, который шикарно подготовил физически команду, но не смог удержать все в своих руках... слишком мягким был... а Черевченко загнал команду в плотную оборону так, что там был не то что антифутбол, а даже слова нет что это был за футбол... смотреть было вообще не интересно! сухая игра без моментов и ни чего более но был результат, за счет хорошей физики, которую дал Божович... в этом же сезоне, когда он проводил сборы. команд подошла вообще растренированной! отсюда и такие результаты... палыч принял команду походу сезона, и что то сделать с ней было оооочень трудно, особенно с таким подбором игроков, как Хенти... сейчас он возглавил балтику и будет видно, какой он по настоящему тренер! так же как и у Спартака с Каррерой... аналогичная ситуация... команду готовил Аленичев, а все лавры Каррере

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 8 февраля 2017, 12:26

      а чё он от паровозов ушёл ? шпалыч ваще никакой , в пердив отправит проводниц ! черевченко вроде нормально справлялся

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 февраля 2017, 11:21

      Даже если Сэр Алекс Фергюссон придет, "балду" уже наврядле спасти можно............ Для этого нужно, чтобы руководство области любило футбол больше, чем идею проведения гей-парада

      0
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      Рейтинг: +46

      FK Vardar 8 февраля 2017, 11:14

      Лишь бы Смородина не нарисовалась в руководстве команды!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > FK Vardar 8 февраля 2017, 22:57

      Увы,скоро и она подтянется!

      1
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      Рейтинг: +46

      FK Vardar > АЛЕКС 58 9 февраля 2017, 07:53

      Тьфу-тьфу!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 10:40

      Вот теперь и станет ясно какой он тренер.

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