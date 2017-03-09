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    Новосельцев: «Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование. Хочу исправить ситуацию»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о контакте со Станиславом Черчесовым и отношению к своему положению в петербургском клубе.

    «Общался с главным тренером сборной России, когда был в расположении национальной команды. Каждый раз, когда меня вызывали, мы общались. По поводу моего перехода в «Зенит», естественно, тоже разговаривали.

    Мы в целом на разные темы общались. Естественно, для меня важно играть. Тренеру тоже важно, чтобы я выходил на поле. Я спортсмен амбициозный, у меня большие планы на будущее. Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование. Хочу как можно быстрее исправить ситуацию. Хочу приносить пользу и своему клубу, и сборной», — сказал 25-летний Новосельцев.

    В августе 2016-го футболист перешел в «Зенит» из «Ростова». За 18 туров чемпионата России игрок принял участие в пяти матчах. Команда Мирчи Луческу занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2017 17:39
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 10 марта 2017, 18:00

      Был бы поумнее, сейчас бы с МЮ на равных играл, а не смотрел бы с трибуны как Андерлехт твоих "товарищей" раскатывает.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 марта 2017, 15:58

      Наказание сверху.Предал команду в ответственный момент,сбежал за бочку варенья и кило печенья.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 10 марта 2017, 15:44

      В Зените только поигрывают, а не играют. Полируй лавочку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      раптор62 10 марта 2017, 09:57

      интересно зачем же поменял ростов там играл в основе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 10 марта 2017, 08:00

      Если у тебя большие планы,хотел играть,нахуя было менять футбол на бабло.

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 марта 2017, 03:59

      Пеняй на себя, решил что сразу поставят в основу, теперь посиди на лавке, подумай...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 9 марта 2017, 22:42

      Меняй команду

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 9 марта 2017, 20:55

      Пришел сидеть, сиди!

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 9 марта 2017, 20:33

      ты серьезно рассчитывал играть в Зените? аха ха..расмешил)))

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 9 марта 2017, 19:52

      А о чем ты думал, когда менял нормальную команду на мешок бомжей?

      3
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