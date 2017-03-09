Новосельцев: «Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование. Хочу исправить ситуацию»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о контакте со Станиславом Черчесовым и отношению к своему положению в петербургском клубе.

«Общался с главным тренером сборной России, когда был в расположении национальной команды. Каждый раз, когда меня вызывали, мы общались. По поводу моего перехода в «Зенит», естественно, тоже разговаривали.



Мы в целом на разные темы общались. Естественно, для меня важно играть. Тренеру тоже важно, чтобы я выходил на поле. Я спортсмен амбициозный, у меня большие планы на будущее. Сейчас я не играю, и для меня это большое разочарование. Хочу как можно быстрее исправить ситуацию. Хочу приносить пользу и своему клубу, и сборной», — сказал 25-летний Новосельцев.

В августе 2016-го футболист перешел в «Зенит» из «Ростова». За 18 туров чемпионата России игрок принял участие в пяти матчах. Команда Мирчи Луческу занимает второе место в турнирной таблице.