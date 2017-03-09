Кин: «Барселона» и «ПСЖ» показали фантастический матч»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» фантастическим.

«Это была удивительная ночь. И действительно фантастический матч. Такие игры заставляют ценить и любить футбол. Пожалуй, после такого понимаешь, что это лучший вид спорта на планете.

Невероятно, но «ПСЖ» оставалось продержаться каких-то 60 секунд. Уверен, что они никогда не простят себя за это, тем более что у них было несколько возможностей снять все вопросы раньше», – сказал Кин.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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