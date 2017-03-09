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    Кин: «Барселона» и «ПСЖ» показали фантастический матч»

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона»«ПСЖ» фантастическим.

    «Это была удивительная ночь. И действительно фантастический матч. Такие игры заставляют ценить и любить футбол. Пожалуй, после такого понимаешь, что это лучший вид спорта на планете.

    Невероятно, но «ПСЖ» оставалось продержаться каких-то 60 секунд. Уверен, что они никогда не простят себя за это, тем более что у них было несколько возможностей снять все вопросы раньше», – сказал Кин.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» завершился со счетом 6:1. В первой встрече сильнее были парижане – 4:0.

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    Источник: Mirror.co.uk

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    09.03.2017 08:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 марта 2017, 09:05

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 9 марта 2017, 17:03

      Барса позорище!

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