Семеду: «Бенфика» не воспользовалась своими шансами»

Защитник «Бенфики» Нельсон Семеду после вылета своей команды из розыгрыша Лиги чемпионов призвал партнеров по команде сосредоточиться на выступлении в чемпионате Португалии.

«У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Сложно менять ход противостояния, когда оказываешься догоняющим. Мы играли против великолепной команды с потрясающим нападением. Пришло время сосредоточиться на национальном чемпионате», – признался Семеду.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Бенфика» закончился со счетом 4:0. В первой встрече сильнее были португальцы – 1:0.