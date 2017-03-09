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    Семеду: «Бенфика» не воспользовалась своими шансами»

    Защитник «Бенфики» Нельсон Семеду после вылета своей команды из розыгрыша Лиги чемпионов призвал партнеров по команде сосредоточиться на выступлении в чемпионате Португалии.

    «У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Сложно менять ход противостояния, когда оказываешься догоняющим. Мы играли против великолепной команды с потрясающим нападением. Пришло время сосредоточиться на национальном чемпионате», – признался Семеду.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «Бенфика» закончился со счетом 4:0. В первой встрече сильнее были португальцы – 1:0.

    Источник: УЕФА

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    09.03.2017 06:29
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