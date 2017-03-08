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    ФНЛ. «Балтика» победила «Волгарь» в первом матче Черевченко, «Кубань» в меньшинстве обыграла «Химки»

    В матче 25-го тура первенства ФНЛ «Балтика» на своем поле добилась победы над «Волгарем» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Подбельцев. Отметим, что данная игра стала первой официальной для Игоря Черевченко на посту главного тренера калининградского клуба.

    В другой встрече «Кубань», играя в меньшинстве после удаления Александра Клещенко, одержала волевую победу над «Химками» – 2:1.

    Первенство ФНЛ. 25-й тур

    Балтика (Калининград) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Подбельцев, 79.

    Кубань (Краснодар) – Химки (Московская область) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дворников, 61; 1:1 – Марков, 77; 2:1 – Гогниев, 79 (с пенальти).

    Удаление: Клещенко, 53 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 17:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 8 марта 2017, 20:02

      Вперёд Балтийцы!!!

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      Рейтинг: +675

      kagorich > Aleksandeer 8 марта 2017, 20:17

      наконец-то победа! Может вытащат команду со дна.

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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer > kagorich 9 марта 2017, 02:46

      Если не вылятят, то думаю и новые вливания будут однозначно.

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