ФНЛ. «Балтика» победила «Волгарь» в первом матче Черевченко, «Кубань» в меньшинстве обыграла «Химки»

В матче 25-го тура первенства ФНЛ «Балтика» на своем поле добилась победы над «Волгарем» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Подбельцев. Отметим, что данная игра стала первой официальной для Игоря Черевченко на посту главного тренера калининградского клуба.

В другой встрече «Кубань», играя в меньшинстве после удаления Александра Клещенко, одержала волевую победу над «Химками» – 2:1.

Первенство ФНЛ. 25-й тур

Балтика (Калининград) – Волгарь (Астрахань) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Подбельцев, 79.

Кубань (Краснодар) – Химки (Московская область) – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дворников, 61; 1:1 – Марков, 77; 2:1 – Гогниев, 79 (с пенальти).

Удаление: Клещенко, 53 – нет.

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