Суарес: «На самом деле я достаточно застенчив»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что не считает себя настоящим лидером коллектива.

«Я люблю быть одним из футболистов среди всех игроков команды. Всегда готов протянуть руку помощи любому игроку, но принимать решения – это не самое любимое мной занятие.

В «Ливерпуле» я был некоторое время капитаном. И для меня это было непросто. Даже если многим сложно в это поверить, на самом деле я достаточно застенчив», – приводит France Football слова Суареса.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в 22:45 по московскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 0:4.