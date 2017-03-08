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    Суарес: «На самом деле я достаточно застенчив»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что не считает себя настоящим лидером коллектива.

    «Я люблю быть одним из футболистов среди всех игроков команды. Всегда готов протянуть руку помощи любому игроку, но принимать решения – это не самое любимое мной занятие.

    В «Ливерпуле» я был некоторое время капитаном. И для меня это было непросто. Даже если многим сложно в это поверить, на самом деле я достаточно застенчив», – приводит France Football слова Суареса.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта, в 22:45 по московскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 0:4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 11:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 8 марта 2017, 15:13

      А кусается он от смущения 8)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Spartak Moscow 2017 8 марта 2017, 13:00

      Ложь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 марта 2017, 12:25

      Застенчив в команде ,но если что готов загрысть соперника )

      0
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 8 марта 2017, 12:16

      Саурес?)))

      2
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 марта 2017, 12:06

      Лидеров в футболе по сути осталось то считанное количество.

      0
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