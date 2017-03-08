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    Навас: «Весь «Реал» может прогрессировать»

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас отметил, что слишком много внимания уделяется Криштиану Роналду, Кариму Бензема, а также Гарету Бэйлу, на которых в последнее время обрушился поток критики.

    «В «Реале» прогрессировать могут не только Роналду, Бэйл и Бензема. Вся команда может делать это.

    На поле мы думаем только о том, чтобы показать достойный футбол и не проваливаться. Мы верим, что всегда есть возможность усовершенствовать игру», – сказал Навас.

    Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) ни один из этих атакующих футболистов не смог отличиться.

    Источник: AS

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    08.03.2017 09:30
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