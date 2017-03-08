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    Эмери не уверен в готовности Ди Марии

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери признался, что участие в предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» полузащитника Анхеля Ди Марии находится под вопросом.

    «Если Ди Мария будет готов на все 100 процентов, то он обязательно появится на поле. Скажу прямо – для меня важно, чтобы игрок полностью был сосредоточен на игре и ничто ему не мешало», – приводит слова Эмери L'Equipe.

    Напомним, что аргентинский футболист пропустил последние две игры «ПСЖ» из-за проблем со здоровьем. В начале этой неделе он вернулся к тренировкам.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 8 марта 2017, 16:11

      Ради слов рамоса он должен сыграть!

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 8 марта 2017, 09:13

      Не выпускай, поломается же! пусть лучше восстановится и выйдет в следующих играх!

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