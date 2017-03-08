Эмери не уверен в готовности Ди Марии

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери признался, что участие в предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» полузащитника Анхеля Ди Марии находится под вопросом.

«Если Ди Мария будет готов на все 100 процентов, то он обязательно появится на поле. Скажу прямо – для меня важно, чтобы игрок полностью был сосредоточен на игре и ничто ему не мешало», – приводит слова Эмери L'Equipe.

Напомним, что аргентинский футболист пропустил последние две игры «ПСЖ» из-за проблем со здоровьем. В начале этой неделе он вернулся к тренировкам.