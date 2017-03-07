Руководство «Зенита» по-прежнему полностью доверяет Луческу

«Зенит» не собирается увольнять Мирчу Луческу с поста главного тренера как минимум до лета. Руководство петербургского клуба по-прежнему имеет полное доверие к румынскому специалисту.

Сообщается, что решение о дальнейшей судьбе тренера будет приниматься по результатам сезона. Если результат, показанный Луческу, не оправдает ожиданий, что маловероятно, сине-бело-голубые будут искать ему замену в рядах иностранных наставников.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может сделать предложение экс-главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому.

После 18-ти туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.