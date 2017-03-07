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    Руководство «Зенита» по-прежнему полностью доверяет Луческу

    «Зенит» не собирается увольнять Мирчу Луческу с поста главного тренера как минимум до лета. Руководство петербургского клуба по-прежнему имеет полное доверие к румынскому специалисту.

    Сообщается, что решение о дальнейшей судьбе тренера будет приниматься по результатам сезона. Если результат, показанный Луческу, не оправдает ожиданий, что маловероятно, сине-бело-голубые будут искать ему замену в рядах иностранных наставников.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» может сделать предложение экс-главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому.

    После 18-ти туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2017 19:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 марта 2017, 01:43

      "Если результат, показанный Луческу, не оправдает ожиданий, что маловероятно ... " Да что уж тут темнить, надо признавать сезон неудавшимся. Или "Зенит" теоретическое золото РФПЛ удовлетворит?

      -1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 7 марта 2017, 23:10

      Зениту бы молодого амбициозного тренера . Луческу при всем уважении уже не тот.(71 лет все таки). Это лично мое мнение.. Но мне кажется Мирчя приехал за деньгами. А не достигать новых высот(

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 7 марта 2017, 20:49

      Чёрная метка...

      1
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      Рейтинг: +222

      Зэб 7 марта 2017, 20:30

      Все будет хорошо,надо дать поработать.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 марта 2017, 19:51

      На цыгана надейся, но про Слуцкого не забывай ))))

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