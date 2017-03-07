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Руководство «Зенита» по-прежнему полностью доверяет Луческу

7 марта 2017, 19:38
5

«Зенит» не собирается увольнять Мирчу Луческу с поста главного тренера как минимум до лета. Руководство петербургского клуба по-прежнему имеет полное доверие к румынскому специалисту.

Сообщается, что решение о дальнейшей судьбе тренера будет приниматься по результатам сезона. Если результат, показанный Луческу, не оправдает ожиданий, что маловероятно, сине-бело-голубые будут искать ему замену в рядах иностранных наставников.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может сделать предложение экс-главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому.

После 18-ти туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (5)
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ufos73
1488905469
На цыгана надейся, но про Слуцкого не забывай ))))
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Зэб
1488907808
Все будет хорошо,надо дать поработать.
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Тазит
1488908975
Чёрная метка...
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Jenea83
1488917423
Зениту бы молодого амбициозного тренера . Луческу при всем уважении уже не тот.(71 лет все таки). Это лично мое мнение.. Но мне кажется Мирчя приехал за деньгами. А не достигать новых высот(
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Супермачо
1488926627
"Если результат, показанный Луческу, не оправдает ожиданий, что маловероятно ... " Да что уж тут темнить, надо признавать сезон неудавшимся. Или "Зенит" теоретическое золото РФПЛ удовлетворит?
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