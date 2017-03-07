Жулиано: «Спартак» выступает только в чемпионате России и целую неделю готовится только к одной игре»

Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что «Спартак» имеет преимущество в борьбе за чемпионсто, так как не участвовал в еврокубках. По словам бразильца, петербургский клуб по итогам нынешнего сезона все равно должен стать победителем РФПЛ.

«Мы хорошо стартовали в РФПЛ, но после того, как добавились игры в Лиге Европы, стало тяжелее. Два матча в неделю, учитывая силу российского чемпионата, давались нам с трудом. «Спартак» же играет только в чемпионате, в течение недели готовится только к одной игре. Мы потеряли несколько важных очков, но впереди еще 12 туров. У нас есть все, чтобы стать чемпионом России», – цитирует Жулиано UOL.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.