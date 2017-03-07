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  • Жулиано: «Спартак» выступает только в чемпионате России и целую неделю готовится только к одной игре»

Жулиано: «Спартак» выступает только в чемпионате России и целую неделю готовится только к одной игре»

7 марта 2017, 00:01
44

Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что «Спартак» имеет преимущество в борьбе за чемпионсто, так как не участвовал в еврокубках. По словам бразильца, петербургский клуб по итогам нынешнего сезона все равно должен стать победителем РФПЛ.

«Мы хорошо стартовали в РФПЛ, но после того, как добавились игры в Лиге Европы, стало тяжелее. Два матча в неделю, учитывая силу российского чемпионата, давались нам с трудом. «Спартак» же играет только в чемпионате, в течение недели готовится только к одной игре. Мы потеряли несколько важных очков, но впереди еще 12 туров. У нас есть все, чтобы стать чемпионом России», – цитирует Жулиано UOL.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Жулиано
Комментарии (44)
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EFR
1488834843
нытик
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RedWhiteFans2
1488835339
Слезы Питера! Давайте ныть вместе. Ой как всем херово!
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Nerlinger
1488836711
Так вы же Дурни отовсюду вылетели!!! Даже из кубка... Чего плачешся???
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Freux
1488836817
а кто мешал зениту целую неделю готовиться к матчу,из евро кубков они же вылетели ))
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sevsor
1488837510
Ну вот, заскулили..."мы играли больше, нагрузки чрезмерные", потом начнётся, судьи плохие, газон неправильный, болельщики мешают...заранее готовят себе пути отхода; "Не виноватые мы, что не выиграли чемпионат, это всё они, враги наши устроили...")))
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mutabor0992
1488838514
А в следующем году еще и поле "пружинить" будет...Еще одна отмазка.Понабирают ундерминшей...За такие бабки должны каждый год чемп выигрывать на гоФФно полях и квадратным мячом!!!
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Andrering87
1488843529
Да приплыли!!! Нытик!!! Иностранные команды больше матчей играют и ни кто не ноет!!!! Бомжатник сраный....
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Dimonadze
1488851067
Ну я уважаю Жулиано, но что за нытьё? Только послушайте Жиркова. Ему наоборот нравится когда матчи каждый третий день. Вот он и бегает до стольки лет. В отличии от многих нытиков.
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Petrak86
1488852658
если команда не способна нормально играть на двух фронтах - значит команда не готова к участию в еврокубках, нет достаточной ротации и физ. подготовки. Значит еврокубки - не ее уровень. Они ж не каждый день играют.
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АртурZaСМ
1488856040
Теперь все бомжи включая игроков и болел будут на право и налево оправдываться этой отговоркой...
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