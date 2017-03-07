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    Жулиано: «Спартак» выступает только в чемпионате России и целую неделю готовится только к одной игре»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано выразил мнение, что «Спартак» имеет преимущество в борьбе за чемпионсто, так как не участвовал в еврокубках. По словам бразильца, петербургский клуб по итогам нынешнего сезона все равно должен стать победителем РФПЛ.

    «Мы хорошо стартовали в РФПЛ, но после того, как добавились игры в Лиге Европы, стало тяжелее. Два матча в неделю, учитывая силу российского чемпионата, давались нам с трудом. «Спартак» же играет только в чемпионате, в течение недели готовится только к одной игре. Мы потеряли несколько важных очков, но впереди еще 12 туров. У нас есть все, чтобы стать чемпионом России», – цитирует Жулиано UOL.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 00:01
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 марта 2017, 12:51

      У нас хоккеисты до 80 матчей за сезон ( вместе с Кубком Гагарина и сборной), и это с перелётами. Сборная одна из лучших в мире. Игроки - мировые звёзды. А вы, бедненькие, 30-40 игр за сезон и всё, сдулись. Футболисты - самые избалованные спортсмены в нашей стране.

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      Рейтинг: +307

      shpilman > мы_не_рабы 7 марта 2017, 14:12

      Раньше не за деньги играли..............

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > мы_не_рабы 7 марта 2017, 17:15

      А ты не замечал, что хоккей и футбол разные виды спорта. Ты еще с шахматистами сравни или бобслеистами.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > mgordeev 7 марта 2017, 18:21

      Конечно заметил. Хоккей потяжелей будет.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > мы_не_рабы 7 марта 2017, 18:46

      от этого в среднем хоккеисты профессиональную карьеру заканчивают на 10 лет позже футболистов. Ясно, понятно.
      По-моему глупо сравнивать.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > mgordeev 7 марта 2017, 21:22

      Тогда давайте сравним их с футболистами АПЛ, где 20 команд + два кубка + четыре команды играют в ЛЧ и четыре в ЛЕ. Намного больше играют ведущие клубы АПЛ, интенсивность игры и скорости даже сравнивать как то не хочется. И никто из футболистов на эту тему не рассуждает. Они профессионалы, отрабатывают вложенные в них деньги. А здесь парень, которого взяли ( как было заявлено) на место Халка, т.е. Лидера клуба, начинает плакаться?..... Это просто проф...анал какой-то. И это глупо отрицать.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > shpilman 7 марта 2017, 21:28

      Совершенно с Вами согласен! Раньше Играли, а сейчас для большинства - это работа, а работать можно и без души.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > мы_не_рабы 8 марта 2017, 13:31

      Т.е. ты сравниваешь представителей лучшей лиги в Европе с представителями не лучшей и оказывается, что вторые похуже. Открытие века, не иначе.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > mgordeev 9 марта 2017, 12:40

      А, по Вашему, с кем их сравнивать? Италия - 20 команд + кубок+ ЛЧ+ЛЕ, Франция - 20 команд + кубок + ЛЧ + ЛЕ, Испания - 20 команд + кубок + ЛЧ+ ЛЕ, Германия - 18 команд + кубок + ЛЧ +ЛЕ. Стремиться надо к лучшему, а не опускать Сборную ниже плинтуса.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > мы_не_рабы 9 марта 2017, 16:14

      Сравнивать с сильными - хорошая идея. Но не сильно полезная. Все бегуны себя с Болтом сравнивают и от этого бегать быстрее не стали. Проще и лучше сравнивать с собой. Вот, например, Кокорин деградирует, в Динамо круче был. Кто-то прогрессирует. Про избалованность футболистов в целом - это откровенная чушь. В польской лиге не играют как в английской, потому что бездельники, так? Французы тоже, верно?

      Про деньги - тоже смешно. Если вам платить в 15 раз больше будете работать в 15 раз больше? Есть сильные лиги, есть слабые. От конкретных футболистов очень мало что зависит, нужно много чего делать, помимо того как мячик гонять, чтобы лига в качестве подросла. И не футболистам.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > mgordeev 9 марта 2017, 17:18

      Не надо уходить в сторону. Было высказывание конкретного футболиста Жулиано, которого приобрели на место Халка и так же его позиционировали. Он начал ныть, как и другие ребята и тренеры из команды Зенгаз. Кивая на Спартак, который тоже, в своё время, играл по два раза в неделю. И даже не один раз выигрывал Чемпионат. А разговор идёт об отношении к делу, к болельщикам. Отличный пример с Кокориным, деньги платят большие, а он деградирует как футболист. Согласен, нельзя говорить об избалованности футболистов в целом. Как можно говорить об избалованности футболистов "Ростова"? Язык не повернётся. Просто есть разное отношение к делу, и есть примеры в других видах спорта. Хоккей тоже игровой вид спорта, и достаточно тяжёлый, ничуть не легче футбола. И наша Гордость. А футбол...........?? Радость большая, Мали обогнали 60-тые стали. Правда, наши ожидания - это наши проблемы, как сказал один из конкретных футболистов. Вспоминаю интервью Жиркова, когда он ещё играл в "Челси". На вопрос журналиста: что вас удивило в команде когда вы пришли, был дан такой

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > мы_не_рабы 9 марта 2017, 17:40

      ответ Жиркова ( не дословно): Меня удивило что Дрогба и другие звёзды Челси приходили за час до тренировки и шли в спортзал размяться и подкачаться и ещё час после тренировки проводили в спортзале, растягивались и тренировались. Его это удивило!!! а это , на тот момент, игрок сборной. Очень хочется что бы наши футболисты играли в сильных Лигах и что бы мы ими гордились, так же как нашими хоккеистами. Кстати есть хороший пример: Мостовой и Карпин. И тогда мы с Вами не будем спорить, а просто будим этим наслаждаться. А насчёт бегунов, я думаю что они не балбесы, что бы сравнивать себя с Болтом. Но многие из них стремятся быть на него хоть немного похожими.

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 марта 2017, 10:55

      Что ж,тогда они молодцы,если за неделю смогли так хорошо подготовиться к игре! Но тогда кто вы,если за полтора месяца не смогли так же подготовиться к двум матчам ЛЕ?

      2
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      Рейтинг: +1282

      Джой 7 марта 2017, 10:19

      Нам похер,вы миллионы получаете,будьте добры не ныть.Бедненькие...2ух часовая тренировка в день и 90 минут убогой игры в неделю....
      Поработай по 12 часов без выходных за 20 тысяч.

      4
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 7 марта 2017, 10:03

      Не надо ныть. Это не по бразильски.

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > neveldomha 7 марта 2017, 11:17

      не по бразильски?!)) да они главные нытики, им только дай повод))

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 7 марта 2017, 09:57

      В Англии и через день играют и не жалуются, лол

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2017, 08:21

      Луческу накупил два состава кривоножек и теперь не знает что с ними делать

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 марта 2017, 07:41

      да вот люди, в Англии график круче, но не кто не ноет!!если бы у бабушки был бы ,,,, был бы дедушкой

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 марта 2017, 06:07

      Теперь все бомжи включая игроков и болел будут на право и налево оправдываться этой отговоркой...

      6
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 7 марта 2017, 05:55

      А вы где играете???

      4
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 7 марта 2017, 05:10

      если команда не способна нормально играть на двух фронтах - значит команда не готова к участию в еврокубках, нет достаточной ротации и физ. подготовки. Значит еврокубки - не ее уровень. Они ж не каждый день играют.

      5
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > Petrak86 7 марта 2017, 05:46

      а если команда вылетает с позором от слабой команды в квалификации ЛЕ, то она норм да, высший уровень ))))))))))))

      -3
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