Источник: Рикардо Родригес отклонил предложение «ПСЖ», чтобы перейти в «Интер»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес настроен на переходе в «Интер». По информации источника, 24-летний футболист имел предложение от «ПСЖ», однако ответил на него отказом, чтобы летом присоединиться к итальянскому клубу.

Напомним, ранее сообщалось, что миланская команда во время летнего трансферного окна подпишет с футболистом контракт, рассчитанный на четыре года.

Родригес выступает за «Вольфсбург» с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник провел за немецкий клуб в Бундеслиге 22 матча, в которых забил два гола и три результативных передачи.