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    Источник: Рикардо Родригес отклонил предложение «ПСЖ», чтобы перейти в «Интер»

    Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес настроен на переходе в «Интер». По информации источника, 24-летний футболист имел предложение от «ПСЖ», однако ответил на него отказом, чтобы летом присоединиться к итальянскому клубу.

    Напомним, ранее сообщалось, что миланская команда во время летнего трансферного окна подпишет с футболистом контракт, рассчитанный на четыре года.

    Родригес выступает за «Вольфсбург» с 2012 года. В нынешнем сезоне защитник провел за немецкий клуб в Бундеслиге 22 матча, в которых забил два гола и три результативных передачи.

    Источник: Football Italia

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    06.03.2017 23:49
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