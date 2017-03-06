Хуммельс по прилете на матч с «Арсеналом» пролил на свой костюм кофе

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» попал в неприятную ситуацию. При посадке на автобус после прилета в Лондон 28-летний немец пролил на свой костюм кофе, чем повеселил одноклубника Томаса Мюллера.

Напомним, в первом матче «Бавария» разгромила «Арсенал» со счетом 5:1. Ответная игра пройдет завтра на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22:45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Хуммельс провел за мюнхенский клуб в Лиге чемпионов семь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.