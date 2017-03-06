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    Хуммельс по прилете на матч с «Арсеналом» пролил на свой костюм кофе

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» попал в неприятную ситуацию. При посадке на автобус после прилета в Лондон 28-летний немец пролил на свой костюм кофе, чем повеселил одноклубника Томаса Мюллера.

    Напомним, в первом матче «Бавария» разгромила «Арсенал» со счетом 5:1. Ответная игра пройдет завтра на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 22:45 по московскому времени.

    В нынешнем сезоне Хуммельс провел за мюнхенский клуб в Лиге чемпионов семь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Twitter

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    06.03.2017 23:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 марта 2017, 11:11

      "Попал в неприятную ситуацию.."
      Ну охренеть! Жить-то будет? Что врачи говорят?
      Есть ли деньги на новый костюм?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 марта 2017, 11:11

      Скажите - вы совсем спятили?
      А о том, что на Роббена напала икота - вы тоже расскажете?
      А Мюллер надел носок наизнанку?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 7 марта 2017, 05:05

      новость года"!"""

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 6 марта 2017, 23:57

      супер новость

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