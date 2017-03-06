Жулиано: «С точки зрения финансов это мой лучший момент в карьере»

Полузащитник «Зенита» Жулиано заявил, что выступление за петербургский клуб – лучший момент в его карьере с точки зрения финансов и статистики. Напомним, 26-летний бразилец перешел в стан сине-бело-голубых летом 2016 года.

«Когда я согласился перейти в «Зенит», то понимал, что российский чемпионат похож на украинский. Я уже был знаком с языком и погодными условиями, поэтому быстро адаптировался. Я перешел в «Зенит» восемь месяцев назад, а сегодня переживаю лучший момент в своей карьере с точки зрения статистики выступлений и финансовой прибыли», – приводит слова Жулиано UOL.

В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.