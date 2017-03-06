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    Жулиано: «С точки зрения финансов это мой лучший момент в карьере»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано заявил, что выступление за петербургский клуб – лучший момент в его карьере с точки зрения финансов и статистики. Напомним, 26-летний бразилец перешел в стан сине-бело-голубых летом 2016 года.

    «Когда я согласился перейти в «Зенит», то понимал, что российский чемпионат похож на украинский. Я уже был знаком с языком и погодными условиями, поэтому быстро адаптировался. Я перешел в «Зенит» восемь месяцев назад, а сегодня переживаю лучший момент в своей карьере с точки зрения статистики выступлений и финансовой прибыли», – приводит слова Жулиано UOL.

    В нынешнем сезоне Жулиано провел за «Зенит» в РФПЛ 16 матчей, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 20:27
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 7 марта 2017, 00:09

      кто про что а он про деньги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 марта 2017, 22:53

      это не предел
      Китай ждёт
      .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 6 марта 2017, 22:19

      Хозяева бабла им отваливают немеренно,
      но играть они всё равно не могут и не хотят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 марта 2017, 21:27

      ..и статистики..
      БАБА ДИРА полностью текст в заголовок давай.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 6 марта 2017, 21:20

      услышать бы такое от игрока из АПЛ, Ла Лиги, Бундес или Серии А. чтоб не было так обидно, блин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 марта 2017, 21:13

      для многих рфпл - это лучший момент с точки зрения финансов... для рфпл это только зрелищности не прибавляет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 марта 2017, 20:48

      Он отрабатывает свою зарплату и выложенную за него сумму на 100% ! В пример многим игроком и игрочишкам РФПЛ . Сейчас это точно.....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4270

      mutabor0992 > acer2003 7 марта 2017, 04:31

      С чего бы это...Отрабатывает уборщица баба Люда,потому что в школе 3 этажа моет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 6 марта 2017, 20:34

      Сейчас налетят бухгалтера, и всё посчитают.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > порт 7 марта 2017, 01:47

      Легко считать чужие деньги

      0
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