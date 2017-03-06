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    Каррера: «Я был поглощен игрой, поэтому не пожал руку Глушакову. Больше здесь обсуждать нечего»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил сожаление по поводу повреждения, полученного полузащитником Денисом Глушаковым в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2). Также итальянский специалист объяснил, почему он не обменялся рукопожатиями с футболистом, когда тот покидал поле на 82-й минуте.

    Ранее стало известно, что Глушаков не сможет помочь красно-белым в поединке 19-го тура с «Анжи».

    «Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения. Это важный для нас игрок и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать.

    А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего. Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» – сказал Каррера.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Глушаков принял участие в 16-ти встречах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.03.2017 16:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1381

      marslond 6 марта 2017, 18:56

      На ровном месте конфликт пытаются создать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      SpM_ > marslond 6 марта 2017, 19:14

      точно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 марта 2017, 18:23

      Гордая птица

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 марта 2017, 18:17

      Вот и разобрались)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 марта 2017, 18:06

      Под прицелом у горе-журналюг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 6 марта 2017, 17:08

      Любят у нас жареное, хоть из пальца высосут, но преподнесут... Денису скорейшего выздоровления.

      6
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      Рейтинг: +71

      Minusator 6 марта 2017, 16:55

      Раньше СМИ зенит топил, щас скандал в спартаке пытается раздуть....задолбали

      1
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