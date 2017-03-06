Каррера: «Я был поглощен игрой, поэтому не пожал руку Глушакову. Больше здесь обсуждать нечего»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил сожаление по поводу повреждения, полученного полузащитником Денисом Глушаковым в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:2). Также итальянский специалист объяснил, почему он не обменялся рукопожатиями с футболистом, когда тот покидал поле на 82-й минуте.

Ранее стало известно, что Глушаков не сможет помочь красно-белым в поединке 19-го тура с «Анжи».

«Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения. Это важный для нас игрок и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать.

А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего. Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» – сказал Каррера.

В текущем розыгрыше РФПЛ Глушаков принял участие в 16-ти встречах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.