Глушаков не сыграет с «Анжи» из-за повреждения

Как же досадно то! Первый матч Спартака и уже травма. Надеюсь врачи его быстро поставят на ноги, каждый грядущий матч на вес золота, а Денис очень нужен команде, нужен нам, болельщикам Спартака. Скорейшего выздоровления!
P.s Это каким же надо быть уё... чтобы минусовать пожелания здоровья от других участников форума?!
Хавбек «Спартака» Денис Глушаков не поможет своей команде в домашнем поединке 19-го тура РФПЛ с «Анжи». В воскресной встрече с «Краснодаром» капитан красно-белых получил частичную травму приводящей мышцы правого бедра.
Напомним, в матче с «быками» 30 летний игрок был вынужден покинуть поле за восемь минут до окончания основного времени.
«У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с «Анжи», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.
В нынешнем сезона Глушаков принял участие в 18-ти матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.