Глушаков не сыграет с «Анжи» из-за повреждения

Хавбек «Спартака» Денис Глушаков не поможет своей команде в домашнем поединке 19-го тура РФПЛ с «Анжи». В воскресной встрече с «Краснодаром» капитан красно-белых получил частичную травму приводящей мышцы правого бедра.

Напомним, в матче с «быками» 30 летний игрок был вынужден покинуть поле за восемь минут до окончания основного времени.

«У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с «Анжи», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

В нынешнем сезона Глушаков принял участие в 18-ти матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.