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    Глушаков не сыграет с «Анжи» из-за повреждения

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков не поможет своей команде в домашнем поединке 19-го тура РФПЛ с «Анжи». В воскресной встрече с «Краснодаром» капитан красно-белых получил частичную травму приводящей мышцы правого бедра.

    Напомним, в матче с «быками» 30 летний игрок был вынужден покинуть поле за восемь минут до окончания основного времени.

    «У Глушакова частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра, вследствие чего он пропустит ближайший матч с «Анжи», – сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

    В нынешнем сезона Глушаков принял участие в 18-ти матчах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.03.2017 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 6 марта 2017, 16:53

      Как же досадно то! Первый матч Спартака и уже травма. Надеюсь врачи его быстро поставят на ноги, каждый грядущий матч на вес золота, а Денис очень нужен команде, нужен нам, болельщикам Спартака. Скорейшего выздоровления!


      P.s Это каким же надо быть уё... чтобы минусовать пожелания здоровья от других участников форума?!

      4
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > oyabun 6 марта 2017, 19:27

      Недоношенных в не народных командах,особенно в небритых и везущиххвороставоз, пруд пруди.Они же не народные

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 марта 2017, 16:31

      Хорошо, что не головы, а то беда совсем ..... ))

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      Рейтинг: +1191

      ttter 6 марта 2017, 15:58

      Здоровья тебе Денис!

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