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    Состоялась встреча оргкомитета «Россия-2018» с футбольной полицией Великобритании

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сегодня, 6 марта, встретился в Москве с главой подразделения британской футбольной полиции Марком Робертсом.

    «Это был рабочий визит. Мы встречаемся и будем встречаться с представителями посольств стран-участников Кубка Конфедераций и чемпионата мира. Россия присоединилась к конвенции Совета Европы по противодействию неправомерному поведению болельщиков, что облегчило обмен информацией», – сказал Сорокин.

    Также Сорокин и Робертс посетили БСА «Лужники», которая проходит реконструкцию к предстоящему мундиалю.

    Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    06.03.2017 13:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 21:26

      ну да.. с кем еще в первую очередь? только с англосаксонскими мусорами...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 марта 2017, 13:54

      Интересно, Лебедева приглашали на встречу, обсуждали правила "боев болельщиков"?

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