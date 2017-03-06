Состоялась встреча оргкомитета «Россия-2018» с футбольной полицией Великобритании

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сегодня, 6 марта, встретился в Москве с главой подразделения британской футбольной полиции Марком Робертсом.

«Это был рабочий визит. Мы встречаемся и будем встречаться с представителями посольств стран-участников Кубка Конфедераций и чемпионата мира. Россия присоединилась к конвенции Совета Европы по противодействию неправомерному поведению болельщиков, что облегчило обмен информацией», – сказал Сорокин.

Также Сорокин и Робертс посетили БСА «Лужники», которая проходит реконструкцию к предстоящему мундиалю.

Мировое первенство 2018 года пройдет в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах с 14 июня по 15 июля.