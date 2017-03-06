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  • Егоров обслужит встречу «Спартак» – «Анжи», Мешков будет работать на матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Егоров обслужит встречу «Спартак» – «Анжи», Мешков будет работать на матче «Локомотива» с «Краснодаром»

6 марта 2017, 13:28
7

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать матчи 19-го тура РФПЛ.

На игру лидера «Спартака» с «Анжи» назначен Александр Егоров. Поединок между «Локомотивом» и «Краснодаром» доверено судить Виталию Мешкову.

«Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск).

ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск).

«Спартак» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).

«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва).

«Ростов» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь).

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Локомотив Краснодар ЦСКА Томь Амкар-Пермь Зенит Арсенал Урал Рубин Оренбург Уфа Крылья Советов Ростов Ахмат Егоров Александр Мешков Виталий
Комментарии (7)
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Диктор
1488798984
Самое главное не этот редиска Безбородов.
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Виталий1
1488806017
Ещё кто-то соглашается судить матчи с участием самой простонародной команды? А ну как продует? Опять судье против всяких рейнгольдов отмываться!
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Shamil79
1488830392
если Егорову принесут 5 мешков Спартак выиграет
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