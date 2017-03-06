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    Егоров обслужит встречу «Спартак» – «Анжи», Мешков будет работать на матче «Локомотива» с «Краснодаром»

    Стали известны арбитры, которые будут обслуживать матчи 19-го тура РФПЛ.

    На игру лидера «Спартака» с «Анжи» назначен Александр Егоров. Поединок между «Локомотивом» и «Краснодаром» доверено судить Виталию Мешкову.

    «Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск).

    ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

    «Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск).

    «Спартак» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).

    «Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва).

    «Ростов» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь).

    «Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы).

    Источник: РФС

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    06.03.2017 13:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 6 марта 2017, 22:59

      если Егорову принесут 5 мешков Спартак выиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 6 марта 2017, 16:13

      Ещё кто-то соглашается судить матчи с участием самой простонародной команды? А ну как продует? Опять судье против всяких рейнгольдов отмываться!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 14:16

      Самое главное не этот редиска Безбородов.

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