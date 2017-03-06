Егоров обслужит встречу «Спартак» – «Анжи», Мешков будет работать на матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Стали известны арбитры, которые будут обслуживать матчи 19-го тура РФПЛ.
На игру лидера «Спартака» с «Анжи» назначен Александр Егоров. Поединок между «Локомотивом» и «Краснодаром» доверено судить Виталию Мешкову.
«Арсенал» – «Урал»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).
«Рубин» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск).
ЦСКА – «Томь»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).
«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск).
«Спартак» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа).
«Амкар» – «Зенит»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва).
«Ростов» – «Терек»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь).
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы).