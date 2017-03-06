Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «Монако» победил «Нант» и сохранил отрыв от «ПСЖ», Мбаппе забил два гола

    «Монако» дома забил четыре безответных мяча в ворота «Нанта» в поединке 28-го тура чемпионата Франции. Дубль в составе хозяев оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу на свой счет записали Валере Жермен и Фабиньо.

    Победа позволила монегаскам набрать 65 очков и сохранить лидерство в турнирной таблице Лиги 1. Гости с 34 баллами располагаются на 12-й строчке.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

    Монако – Нант – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мбаппе, 4; 2:0 – Жермен, 43; 3:0 – Мбаппе, 45; 4:0 – Фабиньо, 59 (с пенальти).

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2017 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 6 марта 2017, 09:43

      Очень хочется,чтобы они в этом сезоне завоевали какой-нибудь трофей, потому как летом едва ли им удастся сохранить всех лидеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Zelim2909 6 марта 2017, 08:28

      монако приятно удивляет буду рад если они возмут золота лиги 1))) Радамел красавчик не думал что он так вернется!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 6 марта 2017, 07:49

      надо же, разница мячей пока круче чем у барселоны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 6 марта 2017, 07:28

      Молодец Мбаппе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 6 марта 2017, 01:20

      Молодцы! Круто.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11