Лига 1. «Монако» победил «Нант» и сохранил отрыв от «ПСЖ», Мбаппе забил два гола

«Монако» дома забил четыре безответных мяча в ворота «Нанта» в поединке 28-го тура чемпионата Франции. Дубль в составе хозяев оформил Килиан Мбаппе. Еще по голу на свой счет записали Валере Жермен и Фабиньо.

Победа позволила монегаскам набрать 65 очков и сохранить лидерство в турнирной таблице Лиги 1. Гости с 34 баллами располагаются на 12-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Монако – Нант – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мбаппе, 4; 2:0 – Жермен, 43; 3:0 – Мбаппе, 45; 4:0 – Фабиньо, 59 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1