Примера. Дубль Хесе помог «Лас-Пальмасу» одержать крупную победу над «Осасуной»

В матче 26-го тура Примера «Лас-Пальмас» у себя дома добился победы над «Осасуной» со счетом 5:2. Дублем в составе хозяев отметился Хесе, который этой зимой был арендован у «ПСЖ».

После данного успеха «Лас-Пальмас» набрал 32 очка, однако остался на 12-й строчке в турнирной таблице. «Осасуна», одержавшая за 26 туров одну победу, расположилась на последнем месте.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Лас-Пальмас – Осасуна – 5:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Хесе, 7; 1:1 – Кодро, 31; 1:2 – Кодро, 37; 2:2 – Ливайя, 55; 3:2 – Гарсия, 70 (в свои ворота); 4:2 – Меса, 76; 5:2 – Хесе, 87.

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