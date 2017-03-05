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    РФПЛ. «Уфа» одержала победу над «Тереком» и поднялась на шестое место

    В матче 18-го тура РФПЛ «Терек» у себя дома потерпел поражение от «Уфы» – 0:1. Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун, поразивший ворота соперника на 80-й минуте игры.

    Отметим, что в начале второго тайма в составе хозяев Беким Балай не сумел реализовать пенальти. Кроме того, данная игра стала первой для главного тренера уфимского клуба Сергея Семака в рамках чемпионата России.

    Таким образом, «Уфа» набрала 28 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Терек» имеет столько же баллов, однако обходит уфимцев по дополнительным показателям.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Терек (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Игбун, 80.

    Терек: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Оздоев, Кузяев, Факундо (Мбенгуе, 82), Бериша, Роши (Митришев, 84), Балай.

    Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев (Зубарев, 68), Сысуев (Кротов, 60 – Безденежных, 90+1), Стоцкий, Пауревич, Игбун.

    Предупреждения: нет – Сысуев, 20; Пауеревич, 45.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 20:53
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +762

      sprint5 6 марта 2017, 01:54

      интересное начало для Уфы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 марта 2017, 00:04

      Удачный вояж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 марта 2017, 00:00

      вот это прикол)))

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 5 марта 2017, 23:44

      БОЛЕЛЬЩИКОВ ПРИНУДИТЕЛЬНО ДЕРЖАЛИ НА СТАДИОНЕ, НЕ ОТКРЫВАЛИ ВОРОТА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 5 марта 2017, 23:43

      ЧТОБЫ ТЕРЕК НИКОГДА НЕ ВЫИГРЫВАЛ"!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 5 марта 2017, 23:33

      одна атака Уфы и гол))), Терек должен был реализовывать свои моменты

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 5 марта 2017, 23:01

      Интересное начало футбольного семестра... Удачи, и побольше ярких неожиданных игр!! Хи!

      2
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      Рейтинг: +23

      Джоджо47 5 марта 2017, 22:50

      Тереку можно попрощаться с ЛЕ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 марта 2017, 22:35

      Молодцы ! У Семака хорошее начало , так держать!

      5
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      Рейтинг: +14

      TAF 5 марта 2017, 22:23

      Уфимцев с победой

      2
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