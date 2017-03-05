РФПЛ. «Уфа» одержала победу над «Тереком» и поднялась на шестое место

В матче 18-го тура РФПЛ «Терек» у себя дома потерпел поражение от «Уфы» – 0:1. Автором единственного гола стал Сильвестр Игбун, поразивший ворота соперника на 80-й минуте игры.

Отметим, что в начале второго тайма в составе хозяев Беким Балай не сумел реализовать пенальти. Кроме того, данная игра стала первой для главного тренера уфимского клуба Сергея Семака в рамках чемпионата России.

Таким образом, «Уфа» набрала 28 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Терек» имеет столько же баллов, однако обходит уфимцев по дополнительным показателям.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Терек (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Игбун, 80.

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Оздоев, Кузяев, Факундо (Мбенгуе, 82), Бериша, Роши (Митришев, 84), Балай.

Уфа: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Засеев (Зубарев, 68), Сысуев (Кротов, 60 – Безденежных, 90+1), Стоцкий, Пауревич, Игбун.

Предупреждения: нет – Сысуев, 20; Пауеревич, 45.

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