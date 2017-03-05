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    Ройс, на месяц выбывший из-за травмы, может за 70 миллионов перейти в «Челси»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб во время летнего трансферного окна готов заплатить за 27-летнего немца 70 миллионов фунтов стерлингов. Кроме «Челси», на футболиста также претендует «Арсенал».

    Ранее сообщалось, что из-за травмы бедра Ройс не сможет играть до апреля.

    Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Боруссию» в Бундеслиге 11 матчей, записав себе в актив два забитых мяча и четыре результативных паса.

    Источник: Express.co.uk

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    05.03.2017 17:39
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