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    Гаджиев считает, что «Амкар» играл лучше «Урала»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения в матче 18-го тура чемпионата России от «Урала» (0:1) выразил мнение, что его команда играла лучше соперника. Российский специалист подчеркнул, что пермяки пропустили гол благодаря собственной ошибке.

    «Поражения случаются, когда ошибаешься чаще соперника. «Амкар» привез гол сам себе. Может быть, они создали что-то реальное для взятия ворот, но я этого не увидел. Думаю, что мы играли чуть лучше соперника, но этого не было достаточно, чтобы победить.

    В первом тайме были моменты, а после перерыва пошла нервозная игра с большим количеством брака. Поле тяжелое, мяч дробил и многие технические действия не получались.

    Гасилин? Играл удовлетворительно. Сложно оценить действия, когда он не очень много участвовал в игре. Но в большинстве эпизодов действовал так, как должен», – сказал Гаджиев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2017 14:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +113

      Касабланка 6 марта 2017, 07:38

      Амкар выглядел лучше только первые полчаса матча, затем игра выровнялась, а побеждает тот кто забивает

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 марта 2017, 19:36

      Статистически Урал вывез и по владению, и по счету, даже больше Амкара по полю пробежали и быстрее. А венцом стал гол, Бикфалви, и правда, красава. Надеюсь, у нас он будет только прогрессировать! Уралу - ура!

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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 5 марта 2017, 17:39

      мало ли что он считал, урал победил

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 5 марта 2017, 15:38

      кто забил тот и выйграл

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