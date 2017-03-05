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Гаджиев считает, что «Амкар» играл лучше «Урала»

5 марта 2017, 14:01
4

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения в матче 18-го тура чемпионата России от «Урала» (0:1) выразил мнение, что его команда играла лучше соперника. Российский специалист подчеркнул, что пермяки пропустили гол благодаря собственной ошибке.

«Поражения случаются, когда ошибаешься чаще соперника. «Амкар» привез гол сам себе. Может быть, они создали что-то реальное для взятия ворот, но я этого не увидел. Думаю, что мы играли чуть лучше соперника, но этого не было достаточно, чтобы победить.

В первом тайме были моменты, а после перерыва пошла нервозная игра с большим количеством брака. Поле тяжелое, мяч дробил и многие технические действия не получались.

Гасилин? Играл удовлетворительно. Сложно оценить действия, когда он не очень много участвовал в игре. Но в большинстве эпизодов действовал так, как должен», – сказал Гаджиев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Амкар-Пермь Гасилин Алексей Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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maksspartak
1488717524
кто забил тот и выйграл
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CyPOBbIiXaH
1488724779
мало ли что он считал, урал победил
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Karpathian
1488731802
Статистически Урал вывез и по владению, и по счету, даже больше Амкара по полю пробежали и быстрее. А венцом стал гол, Бикфалви, и правда, красава. Надеюсь, у нас он будет только прогрессировать! Уралу - ура!
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Касабланка
1488775086
Амкар выглядел лучше только первые полчаса матча, затем игра выровнялась, а побеждает тот кто забивает
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