Бубнов: «Для зрителей такой футбол, как в матче ЦСКА – «Зенит», неинтересен»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча ЦСКА – «Зенит» (0:0) в рамках 18-го тура чемпионата России. По мнению специалиста, команды показали скучный для зрителей футбол, в котором на первое место ставилась игра в обороне.

«В первую очередь, стоит отметить надежную игру в обороне обеих команд. Ни те, ни другие с учетом перестановок и зимних приобретений еще не наладили свои атакующие действия. Что же касается обороны, то здесь более-менее сыгранные футболисты. Плюс сказалась цена матча, а вернее, цена ошибки в нем.

А так, игра была без ворот и практически без моментов. Я бы назвал ее гроссмейстерской ничьей. Так играют опытные шахматисты, когда блокируют все сильные стороны соперника, а сами ничего придумывать не спешат. Для специалистов этот матч может быть и любопытен, но для зрителей такой футбол неинтересен», – заявил Бубнов.

«Зенит» после 18 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, ЦСКА – третье.

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