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  • Бубнов: «Для зрителей такой футбол, как в матче ЦСКА – «Зенит», неинтересен»

Бубнов: «Для зрителей такой футбол, как в матче ЦСКА – «Зенит», неинтересен»

5 марта 2017, 10:46
37

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча ЦСКА«Зенит» (0:0) в рамках 18-го тура чемпионата России. По мнению специалиста, команды показали скучный для зрителей футбол, в котором на первое место ставилась игра в обороне.

«В первую очередь, стоит отметить надежную игру в обороне обеих команд. Ни те, ни другие с учетом перестановок и зимних приобретений еще не наладили свои атакующие действия. Что же касается обороны, то здесь более-менее сыгранные футболисты. Плюс сказалась цена матча, а вернее, цена ошибки в нем.

А так, игра была без ворот и практически без моментов. Я бы назвал ее гроссмейстерской ничьей. Так играют опытные шахматисты, когда блокируют все сильные стороны соперника, а сами ничего придумывать не спешат. Для специалистов этот матч может быть и любопытен, но для зрителей такой футбол неинтересен», – заявил Бубнов.

«Зенит» после 18 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, ЦСКА – третье.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бубнов Александр
Комментарии (37)
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Gullit 76
1488700899
Тут бубен прав,после удаления игра вообще умерла.
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vladimir-7
1488702712
ПФК ЦСКА и ФК Зенит поделят 1 и 2 места чемпионата РФ между собой. Давления со стороны ЛЧ и ЛЕ на клубы больше не давят.
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DonBombardir
1488703282
Да, полностью согласен.... ждёшь возобновления сезона, а после этого матча дальше не охота смотреть на этот псевдофутбол в рфпл
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ufos73
1488704848
Теперь понятно для кого коне-ьомжовые свои стадионы строили, для специалистов вроде Бубнова )))
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turist82
1488705116
Краснодар и Спартак сегодня зажгут! Будет на что поглядеть ))
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diadushka
1488705260
Стремно самим себе признаться, что уровень игры даже лидеров никакущий, вот и ищут оправдания и самое смешное, что находят, мол обе команды так гроссмейстерски сыграли в обороне, чтобы люди, смотрящие эту нудятину не думали, что все так плохо)
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алекс88
1488706236
Вот и я уснул пока смотрел как они в центре поля стояли
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Nesterenko
1488706429
Зачем хвалить оборону, что оборона сделала ? Это тоже самое сказать что вратари молодцы, потому что не пропустили. Не было вчера ни атаки, ни обороны , ничего. Просто катание мяча и попытки что-то сделать .
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Taps
1488709472
Поганая игра. Миллионеры отбыли номер и поимели зрителей.
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DIDI 23
1488712662
Да, ладно: неинтересен... Болельщики Спартака были удовлетворены и игрой и результатом.
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