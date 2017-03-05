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    Бубнов: «Для зрителей такой футбол, как в матче ЦСКА – «Зенит», неинтересен»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча ЦСКА«Зенит» (0:0) в рамках 18-го тура чемпионата России. По мнению специалиста, команды показали скучный для зрителей футбол, в котором на первое место ставилась игра в обороне.

    «В первую очередь, стоит отметить надежную игру в обороне обеих команд. Ни те, ни другие с учетом перестановок и зимних приобретений еще не наладили свои атакующие действия. Что же касается обороны, то здесь более-менее сыгранные футболисты. Плюс сказалась цена матча, а вернее, цена ошибки в нем.

    А так, игра была без ворот и практически без моментов. Я бы назвал ее гроссмейстерской ничьей. Так играют опытные шахматисты, когда блокируют все сильные стороны соперника, а сами ничего придумывать не спешат. Для специалистов этот матч может быть и любопытен, но для зрителей такой футбол неинтересен», – заявил Бубнов.

    «Зенит» после 18 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, ЦСКА – третье.

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    Источник: Sportbox.ru

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    05.03.2017 10:46
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +459

      sour12 6 марта 2017, 04:24

      Скорей судейство такое ненужно,за одинаковые нарушения карточки только армейцы видели, а некоторые очевидные фолы судья вообще не видел.к сожалению ЦСКА не может покупать кого хочет,как Спартак или зенит,хотя был бы дзагоев в лучшей форме счёт был 1-0,

      0
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 5 марта 2017, 19:04

      Редко когда я согласен с Бубновым , но тут он просто недооценил, для зрителей такой футбол противен

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 5 марта 2017, 14:30

      согласен игра скучная была

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 марта 2017, 14:17

      Да, ладно: неинтересен...
      Болельщики Спартака были удовлетворены и игрой и результатом.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 марта 2017, 13:45

      Пожелал им ничьей, а сидел плевался,
      Не такой матч ожидался.

      0
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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 5 марта 2017, 13:26

      По игре видно было, обе команды осторожничали, побаивались друг-друга.Гончаров понятно дело не хотелось проигрывать первый матч в качестве главного тренера, а Луческу не хотел облажаться опять, после убийственной критики

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 5 марта 2017, 13:24

      Поганая игра.
      Миллионеры отбыли номер и поимели зрителей.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Taps 5 марта 2017, 14:24

      Просто они ещё не все лишние кг сбросили после новогоднего обжорства.
      У них же з/п большие вот и жрали без ограничений.

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby > Taps 5 марта 2017, 17:23

      Так турнир идёт, бабло капает. Куда спешить.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 5 марта 2017, 13:22

      как определить надежность обороны если они и не стремились к этому - откуда будет зритель -у нас футболисты совсем забыли зрителя они приходят на игру как за зарплатой когда человек на окладе - он уже знает сколько получат - а ведь футболисты должны играть для зрителя как артисты и этим зарабатывать - а если их критикуешь они еще огрызаются - как изменить сетуасию вот задача аналитиков от футбола а не кричать во всем виноват Кокорин -а воз и ныне там

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 5 марта 2017, 12:53

      Это разве футбол смотреть было больно. Неужели у нас футбол так низко упал.

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 марта 2017, 12:33

      Зачем хвалить оборону, что оборона сделала ? Это тоже самое сказать что вратари молодцы, потому что не пропустили. Не было вчера ни атаки, ни обороны , ничего. Просто катание мяча и попытки что-то сделать .

      -1
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