Примера. «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил дубль

Встреча 26-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой» завершилась крупной победой каталонского клуба со счетом 5:0. Лионель Месси оформил дубль, а Неймар, Иван Ракитич и Самуэль Умтити забили по голу.

Команда Луиса Энрике набрала 60 баллов и временно возглавила турнирную таблицу. Номинальный лидер «Реал» имеет матч в запасе. «Сельта» с 35-ю очками осталась на 10-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур.

Барселона — Сельта — 5:0 (2:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 — Месси, 24; 2:0 — Неймар, 40; 3:0 — Ракитич, 57; 4:0 — Умтити, 61; 5:0 — Месси, 64.

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