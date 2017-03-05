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    Примера. «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил дубль

    Встреча 26-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой» завершилась крупной победой каталонского клуба со счетом 5:0. Лионель Месси оформил дубль, а Неймар, Иван Ракитич и Самуэль Умтити забили по голу.

    Команда Луиса Энрике набрала 60 баллов и временно возглавила турнирную таблицу. Номинальный лидер «Реал» имеет матч в запасе. «Сельта» с 35-ю очками осталась на 10-й строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур.

    Барселона — Сельта — 5:0 (2:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 — Месси, 24; 2:0 — Неймар, 40; 3:0 — Ракитич, 57; 4:0 — Умтити, 61; 5:0 — Месси, 64.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2017 00:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 марта 2017, 10:36

      Так-то с ПСЖ

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 5 марта 2017, 10:06

      Месси молодец!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      kagorich 5 марта 2017, 09:48

      Барса реабилитировалась в глазах болельщиков за последние не выразительные матчи. С таким настроем на ПСЖ -может и получится чудо.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 5 марта 2017, 09:36

      Месси лучший!!!

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 марта 2017, 09:24

      Красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 5 марта 2017, 09:20

      Молодцы!

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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 5 марта 2017, 09:02

      следующий ты, ПСЖ!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 марта 2017, 08:33

      репетиция

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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 5 марта 2017, 07:15

      С ПСЖ так не получится !

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 5 марта 2017, 05:44

      надо ПСЖ так же выйграть

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