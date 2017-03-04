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    Данни: «Зенит» хочет стать чемпионом в нынешнем сезоне»

    Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА – 0:0. По его словам, сине-бело-голубые по итогам нынешнего сезона намерены стать чемпионами России.

    Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Спартака», который имеет один матч в запасе, составляет четыре балла.

    – Хорошо провели матч, но не смогли забить. У нас были моменты – у Маурисио, Дзюбы. Сейчас мы думаем об «Амкаре», нужно играть лучше. Мы хотим стать чемпионами в этом сезоне.

    – Почему не получилось забить после удаления у ЦСКА?

    – Мы делали все возможное. Контролировали мяч, но не забили. Это футбол.

    – Вы сами уже набрали форму?

    – Чувствую себя хорошо.

    – Как вам сегодняшний газон?

    – Поле очень плохое. Не знаю, почему.

    Добавим, что данная игра стала для Данни первой в рамках чемпионата России нынешнего сезона.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2017 22:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 6 марта 2017, 14:44

      Пусть лучше бомжи будут чемпионами, чем го..но мясо.

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 5 марта 2017, 13:23

      все хотят

      0
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      Рейтинг: +71

      Minusator 5 марта 2017, 00:21

      Ну уж точно не с такой игрой.
      Ладно мы ничего не смогли сделать...А болельщикам ЦСКА придется теперь постоянно на автобусы смотреть.Ох как им Мусы хватать не будет при контратаке

      2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 4 марта 2017, 23:38

      Стыдно за Зенит. Так стыдно не было никогда.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 марта 2017, 23:37

      ой, Даня, будет предложение из китая беги туда... здесь делов не будет в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2017, 23:12

      К сожалению, в зените только один Данни

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 23:03

      верю, что хотят.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 марта 2017, 22:26

      Плохому танцору (...) мешают.А футболисту- поле...Если в Москве это поле- плохое, то играй в Томи или Красноярске в это время....Полная чушь....Мы видели большие проплешины в Ростове, однако это им никак не мешает забивать в 2 матчах-10 голов...

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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 22:12

      "сине-бело-голубые по итогам нынешнего сезона намерены стать чемпионами России " - На словах , но не на деле .

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