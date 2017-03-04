Данни: «Зенит» хочет стать чемпионом в нынешнем сезоне»

Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА – 0:0. По его словам, сине-бело-голубые по итогам нынешнего сезона намерены стать чемпионами России.

Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Спартака», который имеет один матч в запасе, составляет четыре балла.

– Хорошо провели матч, но не смогли забить. У нас были моменты – у Маурисио, Дзюбы. Сейчас мы думаем об «Амкаре», нужно играть лучше. Мы хотим стать чемпионами в этом сезоне.

– Почему не получилось забить после удаления у ЦСКА?

– Мы делали все возможное. Контролировали мяч, но не забили. Это футбол.

– Вы сами уже набрали форму?

– Чувствую себя хорошо.

– Как вам сегодняшний газон?

– Поле очень плохое. Не знаю, почему.

Добавим, что данная игра стала для Данни первой в рамках чемпионата России нынешнего сезона.