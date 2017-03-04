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Данни: «Зенит» хочет стать чемпионом в нынешнем сезоне»

4 марта 2017, 22:01
9

Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА – 0:0. По его словам, сине-бело-голубые по итогам нынешнего сезона намерены стать чемпионами России.

Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Спартака», который имеет один матч в запасе, составляет четыре балла.

– Хорошо провели матч, но не смогли забить. У нас были моменты – у Маурисио, Дзюбы. Сейчас мы думаем об «Амкаре», нужно играть лучше. Мы хотим стать чемпионами в этом сезоне.

– Почему не получилось забить после удаления у ЦСКА?

– Мы делали все возможное. Контролировали мяч, но не забили. Это футбол.

– Вы сами уже набрали форму?

– Чувствую себя хорошо.

– Как вам сегодняшний газон?

– Поле очень плохое. Не знаю, почему.

Добавим, что данная игра стала для Данни первой в рамках чемпионата России нынешнего сезона.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (9)
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АНТИЛОПА ГНУ
1488654747
"сине-бело-голубые по итогам нынешнего сезона намерены стать чемпионами России " - На словах , но не на деле .
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zico2205
1488655584
Плохому танцору (...) мешают.А футболисту- поле...Если в Москве это поле- плохое, то играй в Томи или Красноярске в это время....Полная чушь....Мы видели большие проплешины в Ростове, однако это им никак не мешает забивать в 2 матчах-10 голов...
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Робинзон
1488657797
верю, что хотят.
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APchelov
1488658357
К сожалению, в зените только один Данни
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mihail200606
1488659864
ой, Даня, будет предложение из китая беги туда... здесь делов не будет в этом сезоне
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zenit888
1488659931
Стыдно за Зенит. Так стыдно не было никогда.
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Minusator
1488662514
Ну уж точно не с такой игрой. Ладно мы ничего не смогли сделать...А болельщикам ЦСКА придется теперь постоянно на автобусы смотреть.Ох как им Мусы хватать не будет при контратаке
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Raider26
1488709397
все хотят
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Dobroe Teplo za CSKA
1488800663
Пусть лучше бомжи будут чемпионами, чем го..но мясо.
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