Данни: «Зенит» хочет стать чемпионом в нынешнем сезоне»

Полузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА – 0:0. По его словам, сине-бело-голубые по итогам нынешнего сезона намерены стать чемпионами России.
Отметим, что на данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место. Отставание от лидирующего «Спартака», который имеет один матч в запасе, составляет четыре балла.
– Хорошо провели матч, но не смогли забить. У нас были моменты – у Маурисио, Дзюбы. Сейчас мы думаем об «Амкаре», нужно играть лучше. Мы хотим стать чемпионами в этом сезоне.
– Почему не получилось забить после удаления у ЦСКА?
– Мы делали все возможное. Контролировали мяч, но не забили. Это футбол.
– Вы сами уже набрали форму?
– Чувствую себя хорошо.
– Как вам сегодняшний газон?
– Поле очень плохое. Не знаю, почему.
Добавим, что данная игра стала для Данни первой в рамках чемпионата России нынешнего сезона.