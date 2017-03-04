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    Шоу вышел в стартовом составе «МЮ» впервые за 126 дней

    Выход защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу в стартовом составе на матч 27-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:1) стал для англичанина первым за 126 дней.

    В последний раз 21-летний футболист появлялся в основе команды Жозе Моуринью в октябре 2016-го года в матче 8-го тура против «Ливерпуля» (1:1).

    Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной Англии со стороны «Тоттенхэма».

    В нынешнем сезоне национального чемпионата Шоу принял участие в восьми встречах. Манчестерский клуб находится на пятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.03.2017 19:15
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