«Тоттенхэм» летом собирается приобрести у «Манчестер Юнайтед» Шоу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». По информации источника, лондонский клуб рассматривает 21-летнего англичанина в качестве замены Дэнни Роузу и готов приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что видеть Шоу в стане «Тоттенхэма» лично хочет главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 21 миллион евро. В нынешнем сезоне Шоу провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.