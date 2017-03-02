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    «Тоттенхэм» летом собирается приобрести у «Манчестер Юнайтед» Шоу

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». По информации источника, лондонский клуб рассматривает 21-летнего англичанина в качестве замены Дэнни Роузу и готов приобрести футболиста во время летнего трансферного окна.

    Напомним, ранее сообщалось, что видеть Шоу в стане «Тоттенхэма» лично хочет главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 21 миллион евро. В нынешнем сезоне Шоу провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.03.2017 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 марта 2017, 16:53

      А возможен и обмен. Шоу в Лондон, а Роуз в Манчестер едет.

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