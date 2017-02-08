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    Покеттино хочет видеть в «Тоттенхэме» Шоу

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Сообщается, что в услугах 21-летнего англичанина нуждается лично главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино, который знаком с игроком по работе в «Саутгемптоне».

    Руководство «Тоттенхэма» готово сделать манкунианцам предложение о трансфере футболиста, если тот продолжит получать мало игровой практики в клубе.

    В нынешнем сезоне АПЛ Шоу провел лишь семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Yahoo

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    08.02.2017 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 февраля 2017, 23:00

      Роуза куда, туда же в Манчестер к Пепу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      oreshko 8 февраля 2017, 17:23

      В Тоттенхэме он заиграет отлично. Без сомнения.
      А потом за деньги вернется обратно).

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