Покеттино хочет видеть в «Тоттенхэме» Шоу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Сообщается, что в услугах 21-летнего англичанина нуждается лично главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино, который знаком с игроком по работе в «Саутгемптоне».

Руководство «Тоттенхэма» готово сделать манкунианцам предложение о трансфере футболиста, если тот продолжит получать мало игровой практики в клубе.

В нынешнем сезоне АПЛ Шоу провел лишь семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.