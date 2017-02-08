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Покеттино хочет видеть в «Тоттенхэме» Шоу

8 февраля 2017, 16:26
2

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Сообщается, что в услугах 21-летнего англичанина нуждается лично главный тренер «шпор» Маурисио Покеттино, который знаком с игроком по работе в «Саутгемптоне».

Руководство «Тоттенхэма» готово сделать манкунианцам предложение о трансфере футболиста, если тот продолжит получать мало игровой практики в клубе.

В нынешнем сезоне АПЛ Шоу провел лишь семь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Yahoo
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Шоу Люк Почеттино Маурисио
Комментарии (2)
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oreshko
1486563814
В Тоттенхэме он заиграет отлично. Без сомнения. А потом за деньги вернется обратно).
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Kano
1486584014
Роуза куда, туда же в Манчестер к Пепу?
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