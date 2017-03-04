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  • Гончаренко: «Витиньо? Приходилось подсказывать, потому что играть в два форварда и в одного – разные вещи»

Гончаренко: «Витиньо? Приходилось подсказывать, потому что играть в два форварда и в одного – разные вещи»

4 марта 2017, 19:01
3

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нападающего армейцев Витиньо в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Отметим, что бразильский игрок появился на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

– Как оцените игру Витиньо?

– Одно дело – играть в два форварда, а другое – в одного. Поэтому приходилось ему подсказывать. Витиньо, как и Оланаре, много пропустил. Поэтому, наверное, не хватало остроты в атаке, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Витиньо Гончаренко Виктор
Комментарии (3)
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Boniel+
1488646856
Витиньо зависимый игрок.Один он мало,что стоит.Ему нужно,что бы его поддерживали два-три игрока и на коротком пасе строили игру.Для одиночной борьбы он слабоват физически.С этим парнем нужно работать.И давать играть с первых минут.Мало игроков в мире становились заметными,если не играют полный матч.А вот забил два-три гола и можешь отдыхать.
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Робинзон
1488654101
ничего, научит белорусс их уму разуму. на следующий год, будут серьёзной угрозой для любого клуба Европы, второй Ростов строится.
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Hemm
1488680460
играли два лидера российского футбола , имея в своём составе основных игроков сборной России , и что ??? посмотришь такую игру , и сразу понятно , почему российских игроков не берут в зарубежные команды , хотя бы среднего уровня. О зарплате промолчу ...
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