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    Гончаренко: «Витиньо? Приходилось подсказывать, потому что играть в два форварда и в одного – разные вещи»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нападающего армейцев Витиньо в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Отметим, что бразильский игрок появился на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

    – Как оцените игру Витиньо?

    – Одно дело – играть в два форварда, а другое – в одного. Поэтому приходилось ему подсказывать. Витиньо, как и Оланаре, много пропустил. Поэтому, наверное, не хватало остроты в атаке, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 19:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Hemm 5 марта 2017, 05:21

      играли два лидера российского футбола , имея в своём составе основных игроков сборной России , и что ??? посмотришь такую игру , и сразу понятно , почему российских игроков не берут в зарубежные команды , хотя бы среднего уровня. О зарплате промолчу ...

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 22:01

      ничего, научит белорусс их уму разуму. на следующий год, будут серьёзной угрозой для любого клуба Европы, второй Ростов строится.

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 4 марта 2017, 20:00

      Витиньо зависимый игрок.Один он мало,что стоит.Ему нужно,что бы его поддерживали два-три игрока и на коротком пасе строили игру.Для одиночной борьбы он слабоват физически.С этим парнем нужно работать.И давать играть с первых минут.Мало игроков в мире становились заметными,если не играют полный матч.А вот забил два-три гола и можешь отдыхать.

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