Гончаренко: «Витиньо? Приходилось подсказывать, потому что играть в два форварда и в одного – разные вещи»

играли два лидера российского футбола , имея в своём составе основных игроков сборной России , и что ??? посмотришь такую игру , и сразу понятно , почему российских игроков не берут в зарубежные команды , хотя бы среднего уровня. О зарплате промолчу ...
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нападающего армейцев Витиньо в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Отметим, что бразильский игрок появился на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.
– Как оцените игру Витиньо?
– Одно дело – играть в два форварда, а другое – в одного. Поэтому приходилось ему подсказывать. Витиньо, как и Оланаре, много пропустил. Поэтому, наверное, не хватало остроты в атаке, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.