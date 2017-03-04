Гончаренко: «Витиньо? Приходилось подсказывать, потому что играть в два форварда и в одного – разные вещи»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре нападающего армейцев Витиньо в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0). Отметим, что бразильский игрок появился на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями.

– Как оцените игру Витиньо?

– Одно дело – играть в два форварда, а другое – в одного. Поэтому приходилось ему подсказывать. Витиньо, как и Оланаре, много пропустил. Поэтому, наверное, не хватало остроты в атаке, – приводит слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.