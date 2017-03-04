Хусаинов: «Кирьяков – горячий парень, но в отношении Сельдякова не прав, к судье никаких вопросов по матчу с «Оренбургом» нет»

Бывший авторитетный российский арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение, что судья Владимир Сельдяков верно назначил пенальти в ворота тульского «Арсенала» в матче 18-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (0:3). После игры главный тренер «оружейников» Сергей Кирьяков выразил недовольство работой бригады арбитров, выразив надежду, что Сельдякову больше не доверят обслуживать поединка РФПЛ.

«У Сельдякова была идеальная позиция, он быстро принял верное решение и назначил пенальти. Защитник «Арсенала» поставил ногу с целью лишить соперника мяча и нарушил правила. Единственная претензия к Сельдякову в этом моменте такая: надо было дать желтую карточку футболисту тульской команды.

Как я отнесся к словам Кирьякова, который надеется, что Сельдяков больше не будет работать в РФПЛ? Сергей – горячий парень, но он не прав. К Сельдякову нет никаких вопросов», – сказал Хусаинов.