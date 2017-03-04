Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хусаинов: «Кирьяков – горячий парень, но в отношении Сельдякова не прав, к судье никаких вопросов по матчу с «Оренбургом» нет»

    Бывший авторитетный российский арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение, что судья Владимир Сельдяков верно назначил пенальти в ворота тульского «Арсенала» в матче 18-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (0:3). После игры главный тренер «оружейников» Сергей Кирьяков выразил недовольство работой бригады арбитров, выразив надежду, что Сельдякову больше не доверят обслуживать поединка РФПЛ.

    «У Сельдякова была идеальная позиция, он быстро принял верное решение и назначил пенальти. Защитник «Арсенала» поставил ногу с целью лишить соперника мяча и нарушил правила. Единственная претензия к Сельдякову в этом моменте такая: надо было дать желтую карточку футболисту тульской команды.

    Как я отнесся к словам Кирьякова, который надеется, что Сельдяков больше не будет работать в РФПЛ? Сергей – горячий парень, но он не прав. К Сельдякову нет никаких вопросов», – сказал Хусаинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2017 17:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 марта 2017, 20:33

      Судья засудил, в другую сторону не дал, за вторую грубость их бойуа не удалил...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11