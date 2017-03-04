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    Кирьяков: «Надеюсь арбитра, обслуживавшего матч «Оренбург» – «Арсенал», больше не будет в РФПЛ»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги гостевой встречи 18-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (0:3). Специалист отметил неквалифицированное судейство, выразив надежду, что арбитр Владимир Сельдякова, обслуживавший матч, больше не будет судить игры российской Премьер-лиги.

    «Знаете, футбол – удивительная вещь. Владея столько мячом, преимуществом, территорией, умудриться при такой игре еще пропустить три мяча. Ну и плюс, конечно же, судейство. Надеюсь, этого судьи больше не будет в Премьер-лиге.

    Мы контролировали мяч, но в каких-то моментах, в частности, с третьим мячом в наши ворота, ошиблись сами, грубейшую ошибку допустили. Два стандарта плюс ошибка, вот и получите 0:3. Впереди не хватило агрессивности и настырности в штрафной площади», – сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 марта 2017, 18:57

      Сами виноваты! Нечего на судью "бочку катить"! К этому судейству вообще нет никаких претензий!

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