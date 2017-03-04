Кирьяков: «Надеюсь арбитра, обслуживавшего матч «Оренбург» – «Арсенал», больше не будет в РФПЛ»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги гостевой встречи 18-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (0:3). Специалист отметил неквалифицированное судейство, выразив надежду, что арбитр Владимир Сельдякова, обслуживавший матч, больше не будет судить игры российской Премьер-лиги.

«Знаете, футбол – удивительная вещь. Владея столько мячом, преимуществом, территорией, умудриться при такой игре еще пропустить три мяча. Ну и плюс, конечно же, судейство. Надеюсь, этого судьи больше не будет в Премьер-лиге.

Мы контролировали мяч, но в каких-то моментах, в частности, с третьим мячом в наши ворота, ошиблись сами, грубейшую ошибку допустили. Два стандарта плюс ошибка, вот и получите 0:3. Впереди не хватило агрессивности и настырности в штрафной площади», – сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».