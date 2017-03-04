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  • «Барселона» постарается отомстить «Сельте» за поражение в первом круге

«Барселона» постарается отомстить «Сельте» за поражение в первом круге

4 марта 2017, 22:03
9

Сегодня вечером на «Камп Ноу» состоится матч 26-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» сыграет против «Сельты».

В данном поединке каталонцы постараются взять реванш у команды из Виго за поражение в первом круге со счетом 3:4. Победа также позволит подопечным Луиса Энрике сохранить лидерство в турнирной таблице Примеры.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Сельта». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Сельта
Комментарии (9)
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Александр ЗА
1488615447
Да
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Ivan86ru
1488616846
полюбому
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go_druzhko
1488618328
ух ты
Ответить
FCSM#REDWHITE#
1488618566
Дави Барса за Лучо
Ответить
АНТИЛОПА ГНУ
1488620917
Верится с трудом .
Ответить
Luis Figo
1488633517
Очень хочется чтоб выиграла наша команда, но учитывая матч в ЛЧ будет играть почти вторым составом, так как выиграть на Камп Ноу со счетом 5:0, и пройти дальше куда важнее чем Чемпионат думают игроки и тренера. Ну посмотрим, главное чтоб не профуфукать обе!!! ))
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Амба Нагорск
1488661285
Не велико достижение.
Ответить
Робинзон
1488662166
странное название, похоже у редакторов с фантазией полный абзац .
Ответить
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