«Барселона» постарается отомстить «Сельте» за поражение в первом круге

Сегодня вечером на «Камп Ноу» состоится матч 26-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» сыграет против «Сельты».

В данном поединке каталонцы постараются взять реванш у команды из Виго за поражение в первом круге со счетом 3:4. Победа также позволит подопечным Луиса Энрике сохранить лидерство в турнирной таблице Примеры.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Сельта». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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