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    «Барселона» постарается отомстить «Сельте» за поражение в первом круге

    Сегодня вечером на «Камп Ноу» состоится матч 26-го тура чемпионата Испании, в котором «Барселона» сыграет против «Сельты».

    В данном поединке каталонцы постараются взять реванш у команды из Виго за поражение в первом круге со счетом 3:4. Победа также позволит подопечным Луиса Энрике сохранить лидерство в турнирной таблице Примеры.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Сельта». Начало в 22:45 по московскому времени, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 22:03
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 5 марта 2017, 00:16

      странное название, похоже у редакторов с фантазией полный абзац
      .

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 5 марта 2017, 00:01

      Не велико достижение.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 марта 2017, 16:18

      Очень хочется чтоб выиграла наша команда, но учитывая матч в ЛЧ будет играть почти вторым составом, так как выиграть на Камп Ноу со счетом 5:0, и пройти дальше куда важнее чем Чемпионат думают игроки и тренера. Ну посмотрим, главное чтоб не профуфукать обе!!! ))

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Luis Figo 5 марта 2017, 00:53

      Дружище,прости за оффтоп,но болельщик Барсы с твоим ником это какой-то жесткий трололо)))

      0
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:48

      Верится с трудом .

      1
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 4 марта 2017, 12:09

      Дави Барса за Лучо

      1
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      Рейтинг: +10

      go_druzhko 4 марта 2017, 12:05

      ух ты

      0
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      Рейтинг: +7

      Ivan86ru 4 марта 2017, 11:40

      полюбому

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 марта 2017, 11:17

      Да

      0
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