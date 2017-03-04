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    Ерохин: «Уверен, «Ростов» даст бой «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Томью» (6:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Также россиянин выразил мнение, что его команде удастся дать бой «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Не считаю, что это победа на классе. Первые минуты встречи дались нам тяжело. Мы привыкали к сопернику, к полю. Затем поймали кураж и забили несколько мячей.

    Сейчас нужно забыть об этой игре и готовиться к матчу с ''Манчестер Юнайтед''. Отмечу, что мы не придаем особое значение этой победе, так как всегда готовимся к каждому отдельному матчу, идем от игры к игре. У нас не бывает проходных матчей, мы максимально выкладываемся в любом из них.

    Мы дадим бой ''МЮ''! Собираемся играть с ним на все 100%», – сказал Ерохин.

    Напомним, что первый матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2017 06:44
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    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 4 марта 2017, 15:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      минусуй, минусуй петушок Sany-116) ахах, жалкая хуета)))))

      -5
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 12:59

      В любом случае - будет интересно .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 4 марта 2017, 10:13

      Надеемся на победу и радует ваш боевой настрой. Только с таким настроением надо выходить как на предыдущие с Адерлехтом, Аяксам и прочими ПСВ, тогда и будет успех. Вперед!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Kurp 4 марта 2017, 12:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      МЮ тебе не Андерлехт не Аякс и не ПСВ хуй ты разбираешься футболе

      -4
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > BARCLAYS_APL 4 марта 2017, 14:34

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      Да в том то и дело, они тут нихуя не в дупляют))) Ущербы минусуют)))

      -5
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      Рейтинг: +21

      Сергей1234 > BARCLAYS_APL 4 марта 2017, 15:24

      А ты лучше сосредоточься на Премьр лиге.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 марта 2017, 10:06

      Очень на это надеемся. Мочи МанЮней!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 4 марта 2017, 09:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да сколько уже можно обсасывать то, А?! Походу Ростов проиграл этот матч еще до начала, абасрались ребятки, поэтому стока пустого балабольства, "Да мы..., Да мы их..., Дадим бой ... Ля ля ля ... вместо того что бы пиздеть, выйдите и победите (Хотя бы не проиграйте))) а потоооом уже и трещите.... А то одни понты и читаешь. 6 голов забили разваленной Томи и всё, герои ёпти.
      Просто интересно, если они соснут (Хоть я и болел МЮ, но хотел бы что б Ростов дома победил, а там МЮ))), как же они потом будут оправдываться??? Газон, судья, не погода, недооценили или переоценили, или что?!))))
      Заметьте, Краснодар - вообще практически тишина, готовятся спокойно, молча к дуэли с Сельтой. А тут, столько слов ))))

      -15
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 12:55

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      А какая Спарта? сам понял чего сказал??? ахах... А какие мучения с Фенером, 4-1 ?

      -4
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      ...
      Рейтинг: +61

      SAvoSH > MUFC_2000 4 марта 2017, 14:12

      2-1 вообщето с Фенером, это разве не мучения?

      3
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > SAvoSH 4 марта 2017, 14:23

      Вы там не братья по разуму??? проигрыш 1-2 нынче считается мучением???) Интересно!

      0
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 14:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОМГ, очередной ущерб, Какая СПАРТА?!! еще раз спрашиваю....)))

      -6
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > SAvoSH 4 марта 2017, 14:24

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      раз 1-2 мучения, то тогда бедный Ростов)))

      -6
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 14:37

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      В том то и дело, что была речь о К и Р, но никак не Спарта и Фенер... ты бы сам почитал для начала, прежде чем пиздеть)

      Краснодар - молчит, а Ростов - ебать возомнил, пиздежа больше чем дела (Вот в чем суть)... А ты про Спарту и Фенер, ГДЕ ЛОГИКА!?!??!?!)))))))

      -6
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 15:13

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      Господи, очередной ебаный даун ухахахаха
      Лечись ебанько. При чём фенер тут, сука, ебать тупорогое ты животное0))) давай короче

      -8
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 15:18

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      Недоношенный, иди нахуй)))))) башню полечи, мож не поздно. разнылась тут про какую то спарту и фенербахче, я хз. Вроде так то росто мю играют

      -7
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 15:19

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      ебанько, а где тут сказано ВЕЛИКИЙ КРАСНОДАР!?!?!?!??! Ебать даунита УХАХАХАХАХАХАХАХАХа

      -6
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > MUFC_2000 4 марта 2017, 15:30

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      Верно говоришь друган!!!

      -5
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      ...
      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > MUFC_2000 4 марта 2017, 15:31

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      Пусть сасет Ростов, как и мах 74))) два пидара)))

      -6
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > max74 4 марта 2017, 15:32

      ППППетушь вислоухая, историю почитай! Вспомни еще 1979 год, кто там с кем играл

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Леопольд > MUFC_2000 4 марта 2017, 18:20

      так Ерохин и сказал, что мы не герои, надо забыть об этом матче и готовиться дальше. Он же не сказал, мол, еман мы красавчики ща и МЮ подкатит да мы их тоже 4:0 раскатаем базара ноль. Нет, он так не сказал

      4
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > Леопольд 4 марта 2017, 19:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну, так и я о чём) Хоть кто то толковый ))) а то одни пидары ущербные отвечают))))

      -4
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 19:24

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      Нах ты про свою семейку рассказываешь))))

      -4
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 20:13

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      петушок дырявый, соснул, так харе кукарекать)))

      -4
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 20:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жалкое дитя шлюхи и пидара, нам очень жаль тебя)))))

      -6
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 20:18

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      Так ты кукарекалка с ДОМа2 то оказывается, вот оно че))) теперь ясно откуда такие пидары берутся))))

      -4
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > max74 4 марта 2017, 20:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и очередной пидарас с ДОМА 2 вылез))))))

      -5
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > FiFa_2015 4 марта 2017, 20:21

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      Они два брата пидараса)))))

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 21:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дитя шлюхи и пидара затявкала))))) ТЫ ТАКАЯ СМЕШНАЯ ДЫРОЧКА)))) ТЕБЯ ВИДАТЬ В ДЕТСТВЕ ОБИДЕЛИ ПЕТУШКА))))

      -4
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      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > max74 4 марта 2017, 21:01

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      Давай удачи сын шлюхи и пидара)))))) даже читать не будем бред ебаного аборта)))) А МНЕНИЕ И ОТВЕТЫ ПИДАРАСОВ НИЖЕ...!))))

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 > MUFC_2000 5 марта 2017, 21:18

      Это ты что то здесь дохуя распизделся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > kazak161 6 марта 2017, 01:12

      ты бы ебало захлопнула

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 марта 2017, 07:59

      МЮ не Томь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 марта 2017, 07:39

      Вот есть пословица у народа русского,в которой ясно сказано, что не нужно хвалиться едучи на рать))

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