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Ерохин: «Уверен, «Ростов» даст бой «Манчестер Юнайтед»

4 марта 2017, 06:44
34

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Томью» (6:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Также россиянин выразил мнение, что его команде удастся дать бой «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Не считаю, что это победа на классе. Первые минуты встречи дались нам тяжело. Мы привыкали к сопернику, к полю. Затем поймали кураж и забили несколько мячей.

Сейчас нужно забыть об этой игре и готовиться к матчу с ''Манчестер Юнайтед''. Отмечу, что мы не придаем особое значение этой победе, так как всегда готовимся к каждому отдельному матчу, идем от игры к игре. У нас не бывает проходных матчей, мы максимально выкладываемся в любом из них.

Мы дадим бой ''МЮ''! Собираемся играть с ним на все 100%», – сказал Ерохин.

Напомним, что первый матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь Ростов Манчестер Юнайтед Ерохин Александр
Комментарии (34)
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семёнычев
1488602373
Вот есть пословица у народа русского,в которой ясно сказано, что не нужно хвалиться едучи на рать))
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Garrincha58
1488603574
МЮ не Томь
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MUFC_2000
1488607311
Да сколько уже можно обсасывать то, А?! Походу Ростов проиграл этот матч еще до начала, абасрались ребятки, поэтому стока пустого балабольства, "Да мы..., Да мы их..., Дадим бой ... Ля ля ля ... вместо того что бы пиздеть, выйдите и победите (Хотя бы не проиграйте))) а потоооом уже и трещите.... А то одни понты и читаешь. 6 голов забили разваленной Томи и всё, герои ёпти. Просто интересно, если они соснут (Хоть я и болел МЮ, но хотел бы что б Ростов дома победил, а там МЮ))), как же они потом будут оправдываться??? Газон, судья, не погода, недооценили или переоценили, или что?!)))) Заметьте, Краснодар - вообще практически тишина, готовятся спокойно, молча к дуэли с Сельтой. А тут, столько слов ))))
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VIPded
1488611170
Очень на это надеемся. Мочи МанЮней!!!
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Kurp
1488611625
Надеемся на победу и радует ваш боевой настрой. Только с таким настроением надо выходить как на предыдущие с Адерлехтом, Аяксам и прочими ПСВ, тогда и будет успех. Вперед!!!
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АНТИЛОПА ГНУ
1488621590
В любом случае - будет интересно .
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MUFC_2000
1488630355
минусуй, минусуй петушок Sany-116) ахах, жалкая хуета)))))
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