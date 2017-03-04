Ерохин: «Уверен, «Ростов» даст бой «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Томью» (6:0) в матче 18-го тура чемпионата России. Также россиянин выразил мнение, что его команде удастся дать бой «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Не считаю, что это победа на классе. Первые минуты встречи дались нам тяжело. Мы привыкали к сопернику, к полю. Затем поймали кураж и забили несколько мячей.

Сейчас нужно забыть об этой игре и готовиться к матчу с ''Манчестер Юнайтед''. Отмечу, что мы не придаем особое значение этой победе, так как всегда готовимся к каждому отдельному матчу, идем от игры к игре. У нас не бывает проходных матчей, мы максимально выкладываемся в любом из них.

Мы дадим бой ''МЮ''! Собираемся играть с ним на все 100%», – сказал Ерохин.

Напомним, что первый матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону.