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    Дмитрий Комбаров назвал самые запоминающиеся матчи в составе «Спартака»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров назвал наиболее запоминающиеся матчи в составе красно-белых. Среди остальных он выделил противостояние с ЦСКА.

    «Когда обыграли «Динамо» на их стадионе 4:0, если помните. С «Аяксом» дома тоже здорово смотрелись, 3:0 все закончилось. Сейчас рассказываю – и почему-то вспоминается, как только пришел в «Спартак». Играем с «Марселем», после моего прострела французы загоняют в свои ворота. Хотя ничто так не запоминается, как игры с ЦСКА.

    Этот гол я запомню на всю жизнь! Как и матч с «Црвеной Звездой». Никакой разницы, что матч товарищеский. Захожу в музей, вижу этот самый мяч – прямо ком к горлу подкатывает, я не шучу. Вообще музей поразил. Ходил как зачарованный – эти фотографии, подсветка… Столько вещей необычных отыскали», – сказал Комбаров.

    «Спартак» возобновит чемпионат России матчем на выезде против «Краснодара». Встреча запланирована на воскресенье, 5 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2017 06:49
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